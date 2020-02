The French Dispatch : le prochain Wes Anderson a son trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

Wes Anderson est un artiste atypique qui sait à chaque fois rallier un casting de fou pour servir ses histoires. « The French Dispatch » ne dérogera pas à la règle avec des grands noms au générique. Découvrez la première bande-annonce de sa nouvelle fantaisie cinématographique.

Un nouveau film de Wes Anderson, c’est comme un Tarantino : s’il n’est pas servi par un casting XXL, il manquera quelque chose par rapport à d’habitude. Pour son nouveau bébé, The French Dispatch, le réalisateur de The Grand Budapest Hotel s’offre encore une distribution qui va en rendre jaloux plus d’un. Des habitués de son univers, comme Bill Murray, Owen Wilson, Jason Schwartzman ou Adrien Brody, sont toujours de la partie. Ils seront accompagnés, en autre, de Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Benicio del Toro, Jeffrey Wright, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Denis Ménochet, Kate Winslet, Alex Lawther, Vincent Lacoste, Vincent Macaigne, Félix Moati, Guillaume Gallienne, Cécile de France, Christoph Waltz et Elisabeth Moss. Quand on vous promettait que le casting allait envoyer du lourd, on s’est pas foutu de vous, non ?

Vous aurez remarqué que plusieurs français se sont glissés au milieu de stars internationales, et c’est normal, puisque The French Dispatch se déroule sur notre territoire ! Les habitants d’Angoulême ont pu se régaler en voyant ce beau monde tourner dans la ville. Une aussi grosse distribution s’explique par le scénario qui, sans qu’on n’en sache trop, sera décomposé en plusieurs intrigues sur des correspondants américains en France vers la fin de la Seconde Guerre Mondiale. On attendait une bande-annonce pour mieux comprendre de quoi allait parler le film et comment Wes Anderson avait abordé ce qu’on a présenté comme une lettre d’amour adressé aux journalistes.

Ce qui saute aux yeux avec cet aperçu, c’est le style du metteur en scène. Sa capacité à composer des plans impeccables est toujours présente, avec une direction artistique aux petits oignons. Ça ressemble à du Anderson et le contraire n’aurait pas manqué de nous décevoir. On va justement voir ses films pour assister à ce type de spectacle. L’originalité dans The French Dispatch réside dans ces passages en noir et blanc, qui vont donner un autre relief à son cinéma.

The French Dispatch sortira sur les écrans français le 26 août prochain. Une avant-première cannoise n’est pas à exclure.