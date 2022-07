The Gray Man : 3 raisons de voir le film avec Chris Evans et Ryan Gosling

Disponible sur Netflix, la super-production "The Gray Man" oppose Ryan Gosling et Chris Evans dans un thriller d'action entraînant. Au rang des bonnes raisons de regarder le film des frères Russo : un casting masculin et féminin royal, et une action de haut niveau...

Les frères Russo sortent l'artillerie lourde

Avec The Gray Man, disponible sur Netflix le 22 juillet 2022, Anthony et Joe Russo proposent un blockbuster d'action de haut niveau, avec un casting royal et un budget conséquent de 200 millions de dollars. Au programme, une traque destructrice d'un agent clandestin de la CIA, "Sierra Six", interprété par Ryan Gosling. Celui-ci, surnommé "The Gray Man", se retrouve détenteur d'une clé USB chargée de secrets compromettants. De Bangkok à Prague puis la Croatie, en passant par Vienne, l'agent privé Lloyd Hansen (Chris Evans) va alors tout faire pour le neutraliser et récupérer la clé USB.

Un duel au sommet entre Ryan Gosling et Chris Evans

C'est une association, ou plutôt une opposition, qui fait rêver. Les deux acteurs s'en donnent ainsi à coeur joie dans ce jeu musclé du chat et de la souris, avec des séquences d'action très satisfaisantes. D'un côté, Ryan Gosling apporte un flegme froid à son personnage, très efficace et aux combat skills impressionnants. De l'autre, Chris Evans compose un assassin sociopathe, cynique, cruel, et souvent drôle dans ses réflexions. Leur casting fonctionne à merveille, et on ne boude pas son plaisir de découvrir Ryan Gosling dans un premier rôle de pur action hero.

The Gray Man © Netflix

Des rôles féminins loin des clichés

Autour des deux hommes, plusieurs personnages féminins tirent leur épingle du jeu. Il y a évidemment la géniale Ana de Armas, parfaitement à l'aise en femme d'action depuis Mourir peut attendre. Elle incarne dans The Gray Man "Dani", alliée à "Six". De retour pour casser des gueules, elle est particulièrement performante dans cet exercice.

Dani (Ana de Armas) - The Gray Man ©Netflix

Autre addition royale au casting : Julia Butters. Révélée par sa géniale performance dans Once Upon a Time... in Hollywood, la jeune actrice joue ici la nièce du recruteur et mentor de "Six" (interprété par Billy Bob Thornton). Atteinte d'une faiblesse cardiaque, elle est protégée par "Six", ce qui permet à The Gray Man de livrer des scènes plus intimes avec des dialogues à contre-temps du rythme de l'action. Elle donne alors une chair au film et y ajoute un suspense qui s'insère naturellement dans l'intrigue.

Sur une ligne plus secondaire, Jessica Henwick et Alfre Woodard incarnent respectivement une antagoniste et une protagoniste, mais avec des complexités qui font la nécessité de leurs personnages.

De l'action "Bond-level"

La réalisation des séquences d'action n'est pas toujours entièrement réussie - la faute en partie à une utilisation excessive des CGI. Mais l'intention est là et elle fait plaisir. Dans les airs, sur terre, armés ou à mains nues, les personnages de The Gray Man n'y vont ainsi pas de main morte. Les objectifs sont en effet clairs : égaler en ampleur et en efficacité ce qu'on peut voir dans des sagas comme Mission : Impossible ou 007, s'agissant notamment de la pyrotechnie et de l'emploi de différents véhicules.

Et pour ce qui est du combat rapproché, on reconnaît une teinte Jason Bourne qui n'est pas pour déplaire...