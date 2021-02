The Gray Man : Chris Evans sera le méchant du prochain film des frères Russo

Les frères Russo ont lâché quelques informations concernant leur prochain film « The Gray Man ». Le duo confirme par ailleurs que Chris Evans sera présent dans le long-métrage, dans un rôle de méchant, à des années lumières de son interprétation de Captain America.

The Gray Man : c'est quoi ?

Les frères Russo viennent de teaser leur prochain film : The Gray Man. Il s'agit d'un thriller d'espionnage à gros budget qui sera diffusé sur Netflix. Le projet, dont les négociations ont débuté en 2014, est une adaptation du roman éponyme de Mark Greaney, publié en 2009. Il se murmure que Netflix aurait alloué 200 millions de dollars pour le budget de The Gray Man. Ce qui en ferait la production la plus chère de la plateforme de toute son histoire. The Gray Man est le nom de code de Court Gentry, un ancien agent de la CIA reconverti comme tueur à gages. Le rôle devrait être incarné par Ryan Gosling. Le héros n'accepte que les contrats sur des individus qu'il considère comme des criminels. Malheureusement, il se retrouve lui-même la cible d'organisations, de mercenaires et de son ancien employé. Il va notamment devoir s'opposer à Lloyd Hensen, son pire ennemi, qui sera incarné par Chris Evans.

Chris Evans comme on ne l'a jamais vu ?

En ce moment les frères Russo aiment bien casser l'image de leurs comédiens. Ils viennent de le faire avec Tom Holland dans Cherry, qui sortira le 12 mars prochain sur Apple TV. Ce prochain film des frères Russo va placer le jeune interprète de Spider-Man dans un rôle inédit et beaucoup plus sombre que le reste des rôles de sa carrière. Visiblement l'expérience leur a plu, puisqu'il retente la même chose avec Chris Evans.

Curtis (Chris Evans) - Snowpiercer ©Moho Film

Récemment, lors du podcast Lights Camera Barstool, les frères Russo ont brièvement parlé de The Gray Man. Ils ont promis que ce sera une « interprétation moderne d'un thriller d'espionnage » inspirée de la franchise James Bond. Ils ont également présenté le film comme étant « un grand film de pop culture imprégné de thématiques politiques modernes ». Joe Russo a aussi précisé l'implication de Chris Evans dans le projet, qui jouera le rôle du méchant :

C'est un personnage vraiment unique, surtout avec Chris Evans en méchant. C'est un personnage vraiment intéressant et je pense qu'il va pouvoir se laisser aller dans ce rôle.

Un rôle qui devrait donc le changer de Captain America, gentil soldat patriotique qui ne sort jamais de ses gonds. Ce sera intéressant de voir comment le comédien va s'adapter à ce type de travail. À l'heure actuelle, Chris Evans n'a que rarement campé des rôles de méchants. Mis à part quelques courtes apparitions en antagonistes, son interprétation la plus sombre demeure sans doute sa prestation dans Snowpiercer. Tandis que la production a pris du retard à cause du Covid, le tournage de The Gray Man devrait apparemment débuter en mars prochain.