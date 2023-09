The Green Hornet : Michel Gondry nous parle du tournage très compliqué du film

Pour la sortie de son nouveau film, "Le Livre des solutions", nous avons rencontré Michel Gondry. Le réalisateur nous a parlé de plusieurs projets importants de sa carrière comme "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" ou "The Green Hornet", qui n'a pas vraiment été une partie de plaisir.

Michel Gondry enfin de retour avec Le Livre des solutions

Huit ans après Microbe et Gasoil, Michel Gondry fait enfin son retour dans les salles obscures avec Le Livre des solutions. Un projet très personnel, à travers lequel le cinéaste évoque le trouble bipolaire dont il est atteint, et qui lui a été diagnostiqué pendant un tournage. Dans le film, Pierre Niney prête ses traits à Marc, alter ego du réalisateur d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

Lorsque ce jeune artiste présente à ses producteurs un premier montage de quatre heures de son long-métrage, ces derniers lui révèlent qu'ils souhaitent lui retirer le contrôle de son projet. Marc prend donc la fuite avec les rushs et part se réfugier dans les Cévennes chez sa tante Denise (Françoise Lebrun), accompagné de sa monteuse Charlotte (Blanche Gardin) et de son assistante Silvia (Frankie Wallach). Déterminé à terminer son oeuvre, Marc doit pour cela surmonter sa paranoïa et sa phobie de visionner ses propres images. Il s'en remet au Livre des solutions, ouvrage qu'il a créé durant son enfance, censé résoudre tous les problèmes de l'humanité.

Le Livre des solutions ©The Jokers

La douloureuse expérience de The Green Hornet

À l'occcasion de la sortie du long-métrage, nous avons échangé avec Michel Gondry. Le réalisateur nous a parlé de sa carrière, de son passage des clips au cinéma, de l'angoisse qu'a été Eternal Sunshine of the Spotless Mind ou encore du tournage très compliqué de The Green Hornet. Au sujet de son film de super-héros avec Seth Rogen, Jay Chou, Cameron Diaz et Christoph Waltz, le cinéaste nous a confié :

Le producteur, c'est un fou furieux, c'est lui qui fait Fast & Furious (Neal H. Moritz, ndlr). Il me poussait à bout pour que je tourne tous les angles possibles, alors que je savais très bien que la première position de caméra, la première prise était bonne. On aurait pu gagner du temps et faire plus de choses. Et surtout, j'avais quand même peu de manoeuvre pour être créatif. Chaque idée devait être acceptée. C'était assez pénible parce que je pense que j'ai des idées qui tiennent la route, qui peuvent servir une histoire et qui sont originales. Mais il y a plein de choses dont, par goût, Seth Rogen ne voulait pas en entendre parler.

Le Livre des solutions est à découvrir au cinéma dès le 13 septembre 2023. Retrouvez l'intégralité de notre entretien avec Michel Gondry en tête d'article.