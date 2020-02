The Green Knight : un premier trailer pour le film médiéval de David Lowery

Vous avez aimé ? Partagez :

Après avoir filmé l’errance d’un fantôme ou un vieil homme qui refusait de s’assagir, David Lowery s’aventure dans la mythologie du Roi Arthur avec « The Green Knight ». Un film qui mêlera des éléments médiévaux avec d’autres fantastiques. Découvrez la première bande-annonce.

A24 est aujourd’hui devenu un vrai label qui compte dans le paysage indépendant. N’importe quelle nouvelle sortie de chez eux donne envie, parce qu’on sait qu’on va trouver des propositions racées par rapport à ailleurs. C’est grâce à ces gens qu’on a pu voir naître A Ghost Story, le chef d’oeuvre de David Lowery. A24 refait équipe avec lui pour The Green Knight, une adaptation du roman de chevalerie en vers Sire Gauvain et le Chevalier vert. Le metteur en scène revient à l’époque des Chevaliers de la Table Ronde pour une aventure qui va faire cohabiter le pur récit médiéval avec une ambiance imprégnée de fantastique.

The Green Knight, une drôle d’aventure

Le texte original suit Sire Gauvain, un chevalier mis au défi par Le Chevalier Vert. S’il accepte de le décapiter, ils auront un autre rendez-vous dans un an pour que Gauvain subisse le même sort. Ce dernier, pas apeuré, accepte et tranche la tête de cet étrange individu. Il pensait le tuer mais sa victime se relève et part avec sa tête sous le bras, décidée à revenir quand le temps sera venu. Un an plus tard, Gauvain doit respecter sa promesse et se rendre à la Chapelle verte. S’enclenche alors un voyage surprenant pour notre héros…

Dans ces deux derniers films, A Ghost Story et The Old Man and The Gun, David Lowery filmait un personnage mort et un autre qui voyait que son heure allait arriver. The Green Knight devrait prolonger cette obsession du réalisateur par rapport à la Faucheuse en mettant en scène un Sire Gauvain qui se condamne tout seul. Dev Patel incarnera le rôle principal, avec Ralph Ineson, Barry Keoghan, Alicia Vikander, Aaron Edo, Sean Harris et Joel Edgerton au casting.

Après la mise en ligne d’un poster qui donnait le ton, A24 vient de balancer la première bande-annonce de The Green Knight. Visuellement, David Lowery a encore fourni de gros efforts pour restituer une ambiance particulière. C’est beau, ça donne envie, mais ça ne dispose pas encore d’une date de sortie chez nous… Une arrivée est prévue à l’été prochain pour les USA.