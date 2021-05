The Green Knight : une bande-annonce grandiose pour le nouveau film de David Lowery

Alors qu'il tourne en ce moment "Peter Pan & Wendy" pour Disney, David Lowery a un autre film déjà prêt dans sa besace. Le prometteur "The Green Knight" se montre dans une nouvelle bande-annonce absolument dingue.

The Green Knight : la nouvelle pépite du réalisateur de A Ghost Story ?

David Lowery retrouve A24 pour une nouvelle oeuvre qui promet de faire chavirer nos petits coeurs de cinéphiles. The Green Knight est l'adaptation d'un poème du 14ème siècle, Sire Gauvain et le Chevalier vert. L'histoire qui y est contée a inspiré le metteur en scène à qui l'on doit le chef-d'oeuvre A Ghost Story. Dev Patel a été choisi pour tenir le rôle principal de ce récit médiéval teinté de fantastique, aux côtés de Barry Keoghan, Alicia Vikander et Joel Edgerton.

On le découvrira dans la peau de Sire Gauvain, le neveu du Roi Arthur qui se verra proposer un drôle de défi par Le Chevalier Vert. S'il le décapite, ils devront se retrouver un an plus tard pour une nouvelle confrontation dans La Chapelle verte. La proposition acceptée, le héros sera dans l'obligation d'affronter son destin. Quand vient le jour d'entamer ce grand voyage, Sire Gauvain va vivre une aventure riche en rebondissements.

Sir Gauvain (Dev Patel) - The Green Knight ©A24

The Green Knight embrasse une obsession que l'on aime chez David Lowery : le rapport à la mort qui était déjà fort dans A Ghost Story ou encore The Old Man and The Gun. À la différence de ces deux films, on sent une ampleur formelle beaucoup plus grande. La nouvelle bande-annonce nous décoche une série de plans marquants qui ravissent nos pupilles. Il faut plus que les dix doigts des deux mains pour compter les visions qui nous saisissent.

Une date de sortie toujours inconnue...

On a tellement hâte d'en voir plus tant on a confiance en la proposition de David Lowery. Rien que dans ce trailer, on croise un renard qui parle, des géants, un antagoniste principal qui en impose et un tas de décors magnifiques. Le genre de spectacle que l'on se doit de voir sur grand écran. Hélas, aucune date de sortie de The Green Knight n'est prévue chez nous pour le moment. Les salles américaines l'accueilleront le 30 juillet prochain. Les optimistes peuvent rêver d'une arrivée en France cet été. Sauf qu'on craint qu'il ne faille attendre plus longtemps que cela... À moins qu'un passage sur la Croisette ne débloque la situation ?