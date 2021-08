The Guilty : le remake d'Antoine Fuqua se dévoile en bande-annonce

« The Guilty », le film de Gustav Möller va avoir un remake produit par Netflix. Réalisé par Antoine Fuqua, cette nouvelle version vient de dévoiler sa première bande-annonce avec Jake Gyllenhaal dans le rôle principal.

The Guilty : un triomphe critique

En 2018, Gustav Möller dévoile au monde son nouveau film : The Guilty. Ce cinéaste danois se fait alors remarquer avec cette œuvre qui rencontre un certain succès auprès de la critique. Le film raconte comment un policier va devoir retrouver la trace d'une jeune femme brutalement kidnappée. Le policier qui a reçu l'appel de la victime ne peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone pour la retrouver. Côté box-office, le film a rapporté plus de 4,5 millions de dollars de recettes.

Un remake américain

Suite à ce succès, Netflix a décidé de se lancer dans la production d'un remake. Également intitulé The Guilty, cette nouvelle version est mise en scène par le cinéaste Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer, Les 7 Mercenaires) et débarque le 1er octobre prochain sur la plateforme. L'histoire devrait logiquement suivre les mêmes lignes que le film original. Quant à Gustave Möller, il est de retour en tant que producteur exécutif.

Joe Byler (Jake Gyllenhaal) - The Guilty ©Netflix

Netflix vient de publier le premier teaser de ce remake de The Guilty. Celui-ci met en scène la voix de Jake Gyllenhaal qui reçoit un appel de détresse. Un court échange téléphonique a lieu. Les répliques s'inscrivent au fur et à mesure à l'écran, dévoilant petit à petit le visage de Jake Gyllenhaal. L'appel coupe soudainement, laissant l'opérateur du 911 seul avec de nombreuses questions. Même s'il n'y aucune image, cette courte séquence suffit à créer une véritable crainte et un engouement autour du projet. Le reste du casting se compose notamment d'Ethan Hawke, de Peter Sarsgaard, de Paul Dano ou encore de Riley Keough. Ce long-métrage marque la deuxième coopération entre Antoine Fuqua et Jake Gyllenhaal. Les deux artistes ont en effet travaillé ensemble sur La Rage au ventre en 2015. Rendez-vous le 1er octobre pour découvrir le remake de The Guilty.