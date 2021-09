The Guilty : une bande-annonce tendue pour le remake Netflix

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de la version américaine de "The Guilty", adaptée du film danois. Et elle promet un remake fidèle à l’esprit du long-métrage original.

The Guilty du Danemark aux États-Unis

Sorti en 2018, le film danois The Guilty nous embarquait au cours d’une nuit aux côtés d’un policier responsable de la réception des appels d’urgence. Appelé par une femme victime de kidnapping, il devait faire confiance à son instinct et son imagination pour essayer de lui venir en aide. Le long-métrage avait impressionné les spectateurs et la critique à sa sortie.

Et il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour qu’un remake soit mis en chantier aux États-Unis. C’est Antoine Fuqua qui a réalisé cette nouvelle version, adaptant un scénario du créateur de True Detective, Nic Pizzolatto. Pour tenir le rôle du policier au centre de l’intrigue, le metteur en scène a choisir Jake Gyllenhaal après l’avoir déjà dirigé dans La Rage au ventre.

Un trailer fidèle à l’esprit du film original

Après un premier teaser il y a quelques jours, Netflix vient de dévoiler la bande-annonce du remake de The Guilty. Et les images que l’on y découvre sont dans la lignée du film danois. Jake Gyllenhaal y répond à des appels à priori pas si alarmants. Jusqu’à ce qu’une jeune femme ne lui demande de l’aider avant de lui annoncer qu’elle va mourir, et de raccrocher. S’ensuivent alors des moments de tension et une sensation d’urgence face à la situation. Fuqua ne semble également pas avoir sous-estimé l’importance du son, un élément essentiel du long-métrage original.

Vers une nouvelle grosse performance de Jake Gyllenhaal ?

Un tel film repose aussi en grande partie sur la performance de l’acteur principal, qui occupe seul l’écran pendant la majeure partie de l’histoire. En ce sens, on peut faire confiance au choix du réalisateur d’avoir confié le rôle à Gyllenhaal, reconnu par beaucoup comme l’un des meilleurs comédiens de sa génération. Et la bande-annonce semble donner raison au cinéaste. Car l’acteur nous plonge immédiatement dans l’histoire grâce à sa performance sur ses quelques minutes d’images.

Joe Bayler (Jake Gyllenhaal) - The Guilty © Netflix

Il ne faudra pas attendre très longtemps avant de découvrir la version US de The Guilty puisque le film sera mis en ligne le 1er octobre prochain sur Netflix.