The Hail Mary : Ryan Gosling s'attaque à l'adaptation du roman SF

Ryan Gosling est attaché à produire et à jouer dans une adaptation du roman de science-fiction « The Hail Mary » de l'auteur Andy Weir. Le livre n'est pas encore sorti mais MGM prévoit déjà l'adaptation cinématographique.

Andy Weir est un auteur de romans américains relativement célèbre. Il obtient une certaine popularité en 2011 lorsqu'il publie The Martian. En 2015, le livre obtient le prix Seiun du meilleur roman étranger de science-fiction. En 2016, The Martian s'était déjà vendu à 50 000 exemplaires. Une hausse des ventes aidée par Seul sur Mars, une adaptation du livre par Ridley Scott fin 2015. Le prochain projet d'Andy Weir, The Hail Mary, sera aussi adapté au cinéma, aidé par l'implication de Ryan Gosling.

Pas encore sorti et déjà une adaptation cinématographique

Ryan Gosling est attaché à produire et à jouer dans une adaptation du roman de science-fiction The Hail Mary, de l'auteur Andy Weir. Selon Deadline, le projet est déjà en négociations chez MGM. Le studio aurait d'ailleurs déjà versé une somme à 7 chiffres pour acquérir les droits d'exploitation du roman. The Hail Mary raconte comment un astronaute tente de sauver la Terre depuis son vaisseau spatial dans lequel il est pris au piège. Le roman sera publié l'année prochaine.

Ce court synopsis ressemble à The Martian, qui décrivait le quotidien d'un astronaute bloqué sur la planète Mars. Ce dernier tentait de survivre, seul, avec ses propres techniques d'adaptation, en attendant d'être sauvé. Le roman a été adapté en 2015 avec Seul sur Mars. Le film de Ridley Scott a rapporté plus de 630 millions de dollars au box-office.

Quant à Ryan Gosling, The Hail Mary ne sera pas sa première incursion dans le monde des astronautes puisqu’il a campé Neil Armstrong dans l'excellent First Man de Damien Chazelle. Un biopic superbe, qui avait remporté l'Oscar des Meilleurs effets visuels et presque 106 millions de dollars de recettes au box-office. Un score décevant pour un budget de 59 millions de dollars. Dommage, car First Man avait une énorme portée humaine et informative. En tout cas Ryan Gosling semble avoir pris goût à l'espace puisqu'il y sera de retour prochainement dans The Hail Mary.