Ce soir à la TV : impossible de ne pas tomber amoureux après avoir vu ce film

Pour les amateurs de comédies romantiques, ce film sorti en 2006 avec un casting parfait est un immanquable qui donne envie de tomber amoureux. On parle évidemment de "The Holiday" avec Kate Winslet et Cameron Diaz. Le film est diffusé ce soir sur 6ter.

The Holiday : une romcom assurément culte Sorti à Noël 2006, le film The Holiday est devenu un incontournable des comédies romantiques. Mis en scène par Nancy Meyers, ce film met en vedette un casting étoilé et offre une histoire charmante qui a captivé les spectateurs du monde entier. L'intrigue tourne autour de deux femmes, Iris (Kate Winslet) et Amanda (Cameron Diaz), qui décident d'échanger leurs maisons pour les vacances afin de fuir leurs vies compliquées. Iris se retrouve ainsi à Los Angeles dans la luxueuse maison d'Amanda, productrice de bandes-annonces pour Hollywood, tandis qu'Amanda explore la campagne anglaise depuis la demeure rustique d'Iris. Cette rencontre fortuite entraîne des découvertes surprenantes, des amitiés inattendues et bien sûr, des histoires d'amour naissantes. Ainsi, Iris, au cœur tendre mais brisé par une précédente relation avec son patron, trouve du réconfort auprès de Miles (Jack Black), un ami d'Amanda. Pendant ce temps, Amanda découvre des émotions insoupçonnées en tombant sous le charme de Graham (Jude Law), le frère d'Iris. Où a été tourné le film ? Les décors du film, que ça soit le quartier huppé de Los Angeles, où se trouve la maison d'Amanda, ou bien le cottage cosy d'Iris, participent grandement au charme du film. La production a débuté à Los Angeles avant de se déplacer en Angleterre pendant un mois, puis de terminer le tournage en Californie. Pour recréer les décors des personnages principaux, les équipes de production ont utilisé plusieurs lieux authentiques ainsi que des décors construits en studio. Par exemple, bien que la maison d'Amanda soit située à Brentwood dans l'histoire, les scènes extérieures ont été filmées devant la maison de l'architecte Wallace Neff à San Marino, une banlieue adjacente à Pasadena en Californie (en 2018, la maison était à vendre pour 12 millions de dollars). Les intérieurs de la maison d'Amanda ont quant à eux été filmés aux studios Sony Pictures à Culver City. En Angleterre, certaines scènes ont été tournées à Godalming et Shere, des villages pittoresques du comté de Surrey. L'équipe de production a construit l'extérieur du cottage dans un champ adjacent à l'église St James à Shere. Les séquences intérieures ont été tournées en studio. Pour la scène de la promenade d'Amanda et Graham, Nancy Meyers a choisi de traiter le jardin anglais sous la forme d'une séquence de montage dans le style des années soixante, s'inspirant du travail de Claude Lelouch, qu'elle admire. L'église St James à Shere en Angleterre, un des lieux de tournage de The Holiday © DR