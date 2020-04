The Ice Beneath Her : Daisy Ridley (Star Wars) dans un thriller psychologique

Après avoir été révélée par son rôle de Rey dans la dernière trilogie Star Wars, Daisy Ridley devrait tenir l’affiche de "The Ice Beneath Her", un thriller psychologique. Elle est en discussions pour jouer l’une des principales protagonistes du film.

Après la saga Star Wars, Daisy Ridley pourrait changer de registre. Selon Deadline, l’actrice est en discussions pour jouer dans le thriller psychologique The Ice Beneath Her. Le scénario est un sujet de convoitises pour de nombreux studios depuis plusieurs mois, qui se disputent ses droits. C’est STX qui en a finalement acquis les droits.

L’histoire de The Ice Beneath Her est adaptée du livre éponyme de l’auteure suédoise Camilla Grebe, sorti en 2015 et vite devenu un best-seller. Deadline fait d’ailleurs la comparaison entre l’intrigue du livre de Grebe et celle de deux autres romans qui ont connus une adaptation au cinéma, Gone Girl et La Fille du Train, puisqu’elle est racontée du point-de-vue d’un narrateur peu fiable.

L’histoire est centrée sur un policier et un profiler qui travaillent ensemble pour résoudre le meurtre d’une jeune femme retrouvée décapitée dans la maison d’un important businessman. Le crime ressemble étrangement à un autre meurtre non résolu datant de dix ans auparavant. Mais cette fois, il y a un suspect en la personne du businessman, propriétaire de la maison. Seul hic : celui-ci a disparu. L’enquête se transforme alors vite en course contre le temps.

Un trio adepte de l’horreur pour mettre en boîte The Ice Beneath Her

Trois réalisateurs, Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett et Chad Villella, devraient mettre le film en boîte. Le trio a récemment signé la comédie d’horreur Wedding Nightmare, qui a rapporté environ 60 millions de dollars au box-office pour un budget de 6 millions. Ils devraient aussi réaliser un reboot de Scream. Si l’on se fie à leur expérience, les trois hommes devraient donc instiller une certaine dose d’horreur dans The Ice Beneath Her.

Toujours selon Deadline, c’est Caitlin Parrish, l’une des scénaristes de Supergirl et de The Red Line, qui a adapté le livre. Au niveau du casting, le média américain précise également que des discussions sont en cours avec d’autres acteurs pour de multiples rôles principaux.

Après avoir clôturé la saga Skywalker en décembre dernier avec L’Ascension de Skywalker, Daisy Ridley a maintenant un emploi du temps moins chargée, et est libre de choisir les projets qui lui plaisent. Son prochain film, Chaos Walking, réalisé par Doug Liman et dans lequel elle partage l’affiche avec Tom Holland, est actuellement en post-production, et devrait sortir en début d’année prochaine. Sa date de sortie exacte est fixée au 3 février 2021.

En revanche, The Ice Beneath Her n’en est qu’au début de son développement, et n’a donc pas encore de date de sortie.