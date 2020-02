The Ice Road : Liam Neeson encore à la rescousse sur la première image

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Si Liam Neeson en avait encore quelque chose à faire de sa carrière, ça se saurait ! L’acteur tourne dans tout et n’importe quoi depuis qu’il a eu le malheur d’être dans « Taken ». Un nouvel actionner va s’ajouter à la liste : « The Ice Road ». Une première image annonce un film glacial et musclé.

Il est possible de dater avec précision le moment où Liam Neeson est entré en roue libre dans sa carrière. Le Taken de Pierre Morel l’a fait dérailler et sa filmographie en est devenue effrayante tant il empile les films d’action sans intérêt. À quelques exceptions près (le Silence de Martin Scorsese, Les Veuves ou son travail vocal sur Quelques minutes après minuit), on l’a beaucoup trop vu dans des projets qui n’avaient aucune âme. Entre les Taken, Balade entre les tombes, Night Run ou The Passenger – pour ne citer qu’eux -, voilà un bel échantillon de séries B dans lesquelles vous pouvez apercevoir le garçon en train de combattre des méchants dans toutes les situations possibles. Ces films se ressemblent presque tellement qu’on a même du mal à les départager ou à se rappeler dans lequel on a vu telle ou telle scène.

Maintenant qu’il manie les armes avec dextérité, pourquoi s’arrêter ici ? Sa carrière ne va pas changer du tout au tout et il ajoute à sa carrière un autre film d’action titré The Ice Road. Réalisé par Jonathan Hensleigh, sur un scénario qu’il a écrit, ce long-métrage parlera d’une mission de sauvetage sur un océan gelé. Des mineurs piégés dans une mine de diamants doivent être secourues. Le propriétaire d’une entreprise de camionnage embauche un conducteur chevronné pour l’accompagner dans cette mission. Liam Neeson incarnera cet homme de main et c’est Laurence Fishburne qui sera à ses côtés.

Liam Neeson toujours en galère, armé

Une première image a été dévoilée, alors que le tournage est en cours au Canada. Sans surprise, Liam Neeson apparaît avec un flingue :

On ne fonde pas d’immenses espoirs en The Ice Road. Jonathan Hensleigh n’a pas fait grand chose comme réalisateur (le plus remarqué est The Punisher, et ce n’est pas forcément pour de bonnes raisons). Il est davantage connu comme scénariste, en ayant travaillé sur Une journée en enfer ou Armageddon. Ce film sera sûrement une série B assez correctement emballée, parsemée de quelques moments un peu mouvementés. Mais pas de quoi fondre d’impatience. On ne sait d’ailleurs même pas quand The Ice Road sortira en France.