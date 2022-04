The In Between sur Netflix : c'est quoi cette comédie romantique tragique avec Joey King ?

Dans "The In Between", Joey King perd l'amour de sa vie suite à un accident tragique. Sujet à des événements paranormaux, elle comprend qu'il s'agit de son âme sœur qui l'appelle.

À la croisée du fantastique et de la romance

Chez Netflix, les comédies à l'eau de rose reviennent très souvent. Souvent aux premières places du classement quotidien des œuvres les plus regardées sur la plateforme, les films romantiques possèdent un large public. Le géant du streaming détient un catalogue épais d'œuvres originales dans le genre sentimental. Des teen movies en rafale comme Si tu savais... ou À tous les garçons que j'ai aimés, jusqu'aux love stories plus tragiques à la Tous nos jours parfaits.

À ceux-là, s'ajoute The In Between, un film original Paramount+ mais qui atterrit directement sur Netflix en France. Le long-métrage suit la jeune Tessa et son petit ami Skylar. Alors qu'ils entretiennent une relation amoureuse des plus féeriques, un tragique accident vient bouleverser la vie de ces deux tourtereaux. Skylar meurt, mais reste dans l'entre-deux. Enlevé trop tôt à la vie, il émet des signes à Tessa qui cherche à le retrouver coûte que coûte.

The In Between © Netflix

Un drame qui joue avec la science-fiction, mais surtout avec nos sentiments. Quelle déchirure de voir deux personnes fait l'une pour l'autre se séparer pour l'éternité. Ce récit de deuil, autant pour sa protagoniste principale, que pour le disparu, mélange romance et étrange. The In Between tente de décupler nos émotions par son histoire tire-larmes. L'amour ne meurt jamais, et face à une telle perte, la résilience est au bout du chemin.

Joey King, vedette de Netflix

Il est fort à parier que ce drame touchera les cœurs d'une partie de l'audience de Netflix. La plateforme mise sur l'actrice Joey King (Tessa) pour attirer les foules devant The In Between. Habituée aux productions romantiques, l'actrice américaine est la tête d'affiche de la trilogie The Kissing Booth où elle incarne Elle Evans, en compagnie de Jacob Elordi (Euphoria). Ces trois films ont réuni une grande partie des jeunes adultes de la plateforme, les papillons dans le ventre.

C'est bien pour cette raison que la présence de Joey King reste un argument de poids. Dans In The Between, elle forme un duo avec Kyle Allen. Kim Dickens, John Ortiz, ainsi que Celeste O'Connor complètent le casting.

The In Between est à découvrir dès le 8 avril sur Netflix.