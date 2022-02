The Innocents : c'est quoi ce film choc avec des enfants ?

Après avoir raflé deux prix au dernier festival du film fantastique de Gérardmer, "The Innocents" arrive dans les salles françaises ce 9 février. Et c'est un vrai choc !

The Innocents : de quoi ça parle ?

Présenté en sélection officielle au Festival de Cannes 2021 dans la section Un certain regard, The Innocents du réalisateur norvégien Eskil Vogt arrive dans les salles françaises ce 9 février. Entre temps, il a remporté le Grand Prix de L'étrange festival, ainsi que le prix de la critique et du public au dernier festival de Gérardmer.

The Innocents © Kinovista

Il s'agit d'une fable fantastique, à la lisière de l'horreur, se déroulant dans une cité de Norvège en plein été. C'est dans ce décor fait d'immeubles HLM en lisière de forêt que quatre jeunes enfants se découvrent de mystérieux pouvoirs surnaturels. Ensemble ils vont tester leurs limites, loin du regard des adultes. Des jeux innocents qui vont peu à peu se muer en cruelle récréation.

Viscéral et hypnotique

Filmé à hauteur d'enfants, The Innocents convoque des éléments fantastiques pour aborder les mécanismes de l'enfance, notamment la recherche de limites à l'âge de toutes les expérimentations. Le monde de l'enfance est fait de moments d'intenses joies, mais également de grandes cruautés. Eskil Vogt braque les projecteurs sur ce moment de bascule entre l'envie de repousser les limites, et la barrière morale du bien et du mal que chaque enfant possède. Les pouvoirs surnaturels des jeunes protagonistes permettent de décupler avec une force immense ce sujet.

The Innocents © Kinovista

À l'heure où les blockbusters Marvel sont rois, le thème des super-pouvoirs abordés par le prisme de l'enfance est passionnant. On pense bien sûr à Chronicle de Josh Trank sorti en 2012 mais qui s'intéressait lui à l'adolescence.

Le film est fait de scènes cruelles particulièrement marquantes et rarement vues au cinéma, mais également de séquences d'une grande émotion. Les quatre jeunes comédiens impressionnent par leur spontanéité et la force de leurs regards.

The Innocents s'impose déjà comme l'un des gros chocs cinématographiques de l'année 2022.