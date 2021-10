The Interpreter : Jake Gyllenhaal dans le prochain Guy Ritchie

Guy Ritchie enchaîne les projets et va signer sa première collaboration avec Jake Gyllenhaal pour "The Interpreter", un thriller d'action en Afghanistan qui promet de détonner. Découvrez ce qu'il faut savoir sur ce long-métrage en tournage l'année prochaine.

The Interpreter, c'est quoi ce prochain film de Guy Ritchie ?

Jake Gyllenhaal est très actif en ce moment. Il est à l'affiche de The Guilty sur Netflix, un remake d'un excellent thriller suédois, et il va bientôt s'illustrer dans Ambulance, le nouveau projet du surexcité Michael Bay. Après ça, il ne compte pas chômer puisque Deadline nous apprend qu'il va collaborer avec Guy Ritchie pour son prochain film. Il s'agira d'un thriller d'action titré The Interpreter.

L'acteur va camper le Sergent John Kinley qui vit les derniers moments de son service en Afghanistan. Lors d'une mission, sa patrouille est prise en embuscade et tout le monde meurt sauf lui et Ahmed, le traducteur qui l'accompagne. Il se démène pour le transporter en lieu sûr et lui sauver la vie, alors que les ennemis sont à leurs trousses. Quelques temps après cet incident, John est de retour au bercail. Or, il apprend qu'Ahmed n'a pas été autorisé à rentrer en Amérique avec sa famille, alors que cela leur avait été promis au préalable. Pire, le traducteur et les siens sont en danger, pourchassés par une milice locale qui veut les tuer. John décide de retourner en Afghanistan pour les sortir d'affaire.

Anthony Swofford (Jake Gyllenhaal) - Jarhead : La Fin de l'innocence ©Universal Pictures

Un pitch qui fait forcément écho à l'actualité, depuis que les talibans ont repris le pays et ont forcé les soldats à quitter les lieux. Guy Ritchie a eu cette idée à la suite de discussions avec des soldats et des interprètes, qui collaborent au front et tissent des liens dans la douleur.

Connaissant le réalisateur, cela va évidemment donner lieu à un moment de cinéma où l'action prime. Jake Gyllenhaal a déjà tourné dans un film en rapport avec la guerre, dans le réussi Jarhead : La Fin de l'innocence. Le tournage de The Interpreter débutera en début d'année 2022, du côté de l'Espagne. C'est également à cette période que va sortir Operation Fortune: Ruse de Guerre dans les salles américaines, l'autre prochain film de Guy Ritchie, avec Jason Statham, sur un agent du MI6 lancé à la poursuite d'un dangereux trafiquant d'armes.