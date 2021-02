The Irishman : le corps de Jimmy Hoffa retrouvé 46 ans après ?

Martin Scorsese a évoqué dans son dernier long-métrage, le majestueux "The Irishman", la disparition de Jimmy Hoffa. Une mort qui restait entourée d'un épais voile de mystère. 46 ans après les événements, nous approchons de ce qui devrait être la vérité.

La mort de Jimmy Hoffa évoquée dans The Irishman

Pour sa première incursion sur Netflix, le maître Martin Scorsese a voulu délivrer une grande fresque criminelle. The Irishman est une belle pièce dans sa filmographie, qui lui a permis de rassembler Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino. L'histoire se déroule après la Seconde Guerre mondiale, quand Frank Sheeran se rapproche de la mafia italienne et du parrain Russell Bufalino. Il devient son homme de main, chargé de s'occuper de tout, y compris de dézinguer des gens. Au cours de ce long récit, plusieurs épisodes de la vie de Frank sont évoqués.

Comme la disparition de Jimmy Hoffa. Un syndicaliste qui n'était pas étranger au monde de la mafia. Lors de l'été 75, il est porté disparu après avoir été aperçu sur le parking d'un restaurant. Lieu qui servait de cadre à une rencontre avec un mafieux. Depuis, son corps n'a jamais été retrouvé. Tout le monde s'est accordé, avec le temps, à le considérer comme mort. Mais personne n'a jamais su la vérité qui se cachait derrière sa disparition.

Si vous vous souvenez de The Irishman, on y voyait dedans Frank en train de le tuer, après que Russell lui a demandé de le faire. Son corps a ensuite été brûlé. "Ça n'a pas été plus compliqué que ça", dira le personnage de Robert De Niro dans le film. Une version qui provient des mémoires de Frank Sheeran - elles ont servi de base pour le film de Scorsese. Cependant, en l'absence d'une preuve tangible pour prouver cette version, le doute était encore permis.

Jimmy Hoffa (Al Pacino) - The Irishman ©Netflix

Des révélations déterminantes

D'après Fox News, la vérité serait différente. Pourquoi le média américain ressort-il ce dossier après 46 ans ? Grâce à des aveux de la part de Frank Cappola, le fils de Frank Cappola Sr, un des hommes qui a été impliqué dans ce meurtre. On peut donc estimer qu'il est bien placé pour enfin donner des éléments qui vont permettre de résoudre le mystère. L'homme a accepté de lâcher la vérité car les faits remontent à longtemps et que la plupart des protagonistes sont désormais morts. Il se considère comme la dernière personne a détenir la clé de ce mystère. Un comportement qui va à l'encontre de la promesse de ne rien dire faite à son père avant sa mort. Il savait qu'il était encore hanté par son acte et préférait ne jamais y être publiquement associé.

Si l'on en croit Frank Cappola, Jimmy Hoffa serait dans un tonneau de métal caché sous d'autres tonneaux identiques. Dans un trou, quelque part sur un terrain vague dans le New Jersey. Il faut évidemment encore prouver que cette localisation est bonne. Les journalistes de Fox News se sont donc associés avec une firme pour sonder ce qui se trouve sous le sol à l'aide d'engins modernes. Les résultats définitifs ne sont pas encore tombés mais les premières investigations ont permis de voir que plusieurs masses semblables à des tonneaux se trouvaient sous la terre.

Avec de tels indices, pourquoi les fouilles tardent-elles à commencer ? En raison de la loi américaine, qui empêche d'agir ainsi sans une autorisation. Ce qui veut dire qu'il est encore possible que les recherches n'aillent pas plus loin et qu'on reste avec d'autres incertitudes. Cette fois, tout tend à laisser penser que nous sommes au plus proche de la vérité. Frank Cappola a clamé qu'il était sûr à "99.99.99%" de ce qu'il disait, au point de devoir parier sa vie s'il le fallait.