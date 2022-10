The Iron Claw : Zac Efron méconnaissable dans le rôle du catcheur Kevin Von Erich

Zac Efron interprète le catcheur Kevin Von Erich dans "The Iron Claw", le nouveau film de Sean Durkin actuellement en tournage. Malgré les ravages de sa préparation physique pour "Baywatch : Alerte à Malibu", le comédien s'est à nouveau transformé pour ce projet, affichant une musculature impressionnante.

The Iron Claw : Zac Efron dans la peau de Kevin Von Erich

Récemment à l'affiche de Firestarter et The Greatest Beer Run Ever, Zac Efron tourne actuellement son prochain film. Dans ce long-métrage intitulé The Iron Claw et réalisé par Sean Durkin (Martha Marcy May Marlene, The Nest), le comédien prête ses traits au catcheur Kevin Von Erich. Son père Fritz Von Erich, joué par Holt McCallany dans le projet, a décroché trois titres de champion du monde et a été le propriétaire de la World Class Championship Wrestling.

Le long-métrage racontera le parcours de cette famille d'athlètes, des années 60 à aujourd'hui. Harris Dickinson et Jeremy Allen White incarnent respectivement David et Kerry Von Erich, deux des frères de Kevin. Lily James et Maura Tierney complètent la distribution de ce projet sur l'histoire d'un clan marquée par la réussite mais aussi par plusieurs suicides et un décès accidentel. Parmi les six frères Von Erich, seul Kevin est encore en vie aujourd'hui, âgé de 65 ans.

Matt Brody (Zac Efron) - Baywatch : Alerte à Malibu ©Paramount Pictures

Le titre original du film, "la griffe de fer" en français, fait référence à la prise emblématique du clan qui consiste à attraper la tête de l'adversaire pour le soulever et le faire tomber sur le dos. Pour le moment, aucune date de sortie n'est prévue pour The Iron Claw. Le Daily Mail a en revanche dévoilé des photos de tournage sur lesquelles Zac Efron apparaît méconnaissable.

Oops!... He did it again

En septembre dernier, le comédien évoquait les ravages de sa préparation physique pour Baywatch : Alerte à Malibu auprès de Men's Health. Une transformation pour laquelle l'acteur s'est astreint à un régime alimentaire drastique et à d'innombrables séances de sport. Une routine épuisante en raison de laquelle il a souffert d'insomnies et de dépression. Zac Efron a déclaré à ce sujet :

Pour toutes les raisons pour lesquelles je pensais que ça serait incroyable, j'étais en fait juste misérable. Je ne me sentais plus vivant. Je me sentais enlisé et lent.

Néanmoins, la star s'est visiblement relancée dans un challenge similaire pour The Iron Claw. Métamorphosé, Zac Efron affiche une musculature encore plus impressionnante que celle développée pour Baywatch. Une transformation qui colle au physique de Kevin Von Erich, et qui a sans doute dû demander au comédien d'adopter à nouveau une discipline de fer.