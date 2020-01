The Jesus Rolls : un teaser pour le spin-off de The Big Lebowski

Cela fait cinq ans que le projet a été annoncé pour la première fois. Mais cette fois, le spin-off de « The Big Lebowski » centré sur Jésus et baptisé « The Jesus Rolls », se précise clairement avec un premier teaser qui dévoile le casting.

The Big Lebowski est un énorme classique des frères Coen. En 1998, ils mettent en scène Jeff Bridges dans une histoire abracadabrantesque mais définitivement culte. À l’époque, John Turturro avait un petit rôle dans la peau de Jésus, le pire adversaire au bowling du protagoniste. Ce personnage est resté en mémoire de l’acteur qui voulait depuis très longtemps raconter sa propre histoire. C’est aujourd’hui chose faite avec The Jesus Rolls, dont le premier trailer vient d’être dévoilé.

Le retour de Jésus

John Turturro est donc de retour dans la peau de Jésus, le fameux joueur de bowling. L’acteur officie également en tant que scénariste et réalisateur de ce projet intitulé The Jesus Rolls. Côté casting, il s’entoure d’une belle troupe notamment composée d’Audrey Tautou, de Susan Sarandon et de Christopher Walken.

Ce court teaser ne dévoile pas grand chose. Il débute sur le plan culte emprunté aux frères Coen où Jésus lèche sa boule de bowling avant de la lancer vers les quilles. Puis, s’en suit l’annonce du casting en musique et en couleurs. Le personnage semble toujours avoir son melon mémorable.

Mais, ce qui est plus inattendu, c’est que The Jesus Rolls sera également un remake du film Les Valseuses. John Turturro devrait donc reprendre l’œuvre de Bertrand Blier sortie en 1974. Un énorme classique du cinéma français, devenu incontestablement culte, notamment grâce aux prestations de Gérard Depardieu, de Patrick Dewaere et de Miou-Miou. Reste à voir comment l’héritage de The Big Lebowski et Les Valseuses vont se mélanger. En tout cas, selon John Turturro, son projet arrive au bon moment :

C’est un bon moment pour sortir un film transgressif sur la stupidité des hommes qui essaient et échouent et re-essaient de mieux comprendre et pénétrer le mystère des femmes. J’ai hâte de travailler avec Screen Media et de faire connaître notre travail et le personnage de Jésus au public.

The Jesus Rolls n’a pas encore de date de sortie. Les frères Coen ne sont quant à eux pas impliqués dans le long-métrage bien qu’ils aient donné leur bénédiction à John Turturro.