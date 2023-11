The Killer sur Netflix : pourquoi Brad Pitt a refusé le rôle ?

David Fincher a expliqué dans une interview pourquoi Brad Pitt avait refusé le rôle principal du film Netflix "The Killer", finalement incarné (brillamment) par Michael Fassbender.

The Killer : le nouveau Fincher est arrivé

Trois ans après Mank, David Fincher fait de nouveau équipe avec Netflix pour son nouveau film, The Killer. Le thriller adapté de la bande dessinée française Le Tueur est disponible sur la plateforme depuis le 10 novembre, et s'est directement hissé en tête des films les plus visionnés par les abonnés. Il faut dire que le long-métrage réunit de sérieux arguments : une histoire de tueur en série par David Fincher, avec Michael Fassbender dans le rôle principal, que demander de mieux ?

Comme son nom l'indique, le film suit le parcours d'un tueur à gages, froid et méthodique, qui ne laisse aucune place au hasard lorsqu'il effectue ses missions. Jusqu'à ce que l'une d'entre elles se déroule mal, et qu'il doive faire face à des représailles. Il se lance alors dans une expédition violente pour éliminer ses ennemis et reprendre le cours de sa vie (même si la fin a de quoi questionner).

Si Michael Fassbender est impérial dans le rôle de ce tueur nihiliste, David Fincher avait d'abord pensé à Brad Pitt, son collaborateur de longue date, pour incarner le personnage. Mais ce dernier a refusé.

The Killer : Brad Pitt a refusé le rôle

Après Seven, Fight Club et Benjamin Button, The Killer aurait ainsi pu marquer la troisième collaboration entre David Fincher et Brad Pitt. En effet, le réalisateur a déclaré que, lorsqu'il a commencé à travailler sur le film, en 2008, il a très vite pensé à Brad Pitt pour incarner le protagoniste. Mais ce dernier a refusé la proposition. Des années plus tard, il a alors contacté Michael Fassbender. Dans un entretien donné à Rolling Stone, David Fincher a confié :