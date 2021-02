The Killer : David Fincher retrouve le scénariste de Seven pour son prochain film

David Fincher se sent bien chez Netflix et son prochain long-métrage sortira sur la plateforme. Le brillant metteur en scène travaille sur "The Killer" en compagnie du scénariste de "Seven". Et il compte également confier le rôle à une star confirmée...

David Fincher et Netflix, une alliance fructueuse

Acclamé pour son retour aux affaires avec Mank, David Fincher compte prendre moins de temps pour enchaîner. L'attente de 6 ans a été quelque peu pénible à vivre pour les cinéphiles. Qu'il ait trouvé refuge sur Netflix pour signer le biopic sur Herman J. Mankiewicz n'a pas été une surprise. C'est sur la plateforme, déjà, qu'il a produit les séries Mindhunter, House of Cards et Love, Death + Robots. Dans la mesure où la frilosité et le modèle économique des studios traditionnels ne lui permettent pas actuellement de faire ce qu'il souhaite, Netflix est une solution pour obtenir les moyens qu'il réclame. Et pour la plateforme, c'est une opportunité d'affirmer sa légitimité auprès des auteurs. Un deal qui convient aux deux camps et qui se prolonge pour The Killer.

Deadline annonce que le réalisateur reste sur le petit écran pour ce nouveau projet fort excitant. Il fait pour l'occasion de nouveau équipe avec Andrew Kevin Walker, le scénariste qui a signé le magistral script de Seven. Son travail sera d'adapter le roman graphique éponyme d'Alexis Nolent. Nous découvrirons un tueur réputé pour son sang-froid, qui va entamer une vraie crise existentielle quand il va se rendre compte que ce monde n'a aucune morale. Beau sujet pour ces retrouvailles entre deux hommes qui ont délivré ensemble un chef-d'oeuvre de noirceur. On imagine un David Fincher qui peut s'éclater avec une mise en scène au cordeau. Le projet est déjà très alléchant en tant que tel. Il le devient encore plus car Michael Fassbender serait en pole position pour s'emparer du rôle principal.

Chad Cutler (Michael Fassbender) - À ceux qui nous ont offensés ©2017 Koch Media

Sa très probable participation serait l'une des raisons qui donneraient envie à David Fincher de plancher sur The Killer. Toujours d'après Deadline, ce n'était pas la seule idée de projet qu'il avait en tête après Mank. Une rencontre avec l'acteur bientôt à l'affiche de Next Goal Wins (le prochain Taika Waititi) l'a conforté dans son optique de s'occuper de ce tueur en pleine crise.