Premières images pour le nouveau film de John Woo avec Omar Sy

Omar Sy se montre dans les premières images de "The Killer", la réinvention contemporaine par John Woo de son classique d'action policière de 1989. Des images dans lesquelles on voit la star française avec Nathalie Emmanuel, et leur duo s'annonce explosif !

The Killer avec Omar Sy se dévoile

Le projet, annoncé en août 2022, a connu un temps très long de développement, notamment dû aux grèves hollywoodiennes de 2023. Mais avec la diffusion de premières images de The Killer, réinvention contemporaine de son thriller culte de 1989, le nouveau film de John Woo avec Omar Sy et Nathalie Emmanuel dans les rôles principaux est maintenant prêt pour sa prochaine diffusion. Et avec ces premières images, c'est aussi une date de diffusion qui a été donnée.

The Killer ©Peacock

Pour ce "remake" de son propre film, ou plutôt cette adaptation américaine, John Woo et son scénariste Brian Helgeland ont apporté beaucoup de changements, à commencer par les lieux de l'action. C'est en effet maintenant à Paris que se déroule cette histoire, dans laquelle une tueuse à gages, Zee (Nathalie Emmanuel reprenant le rôle tenu par Chow Yun-Fat dans le film de 1989), va prendre une décision qui va attirer l'attention du policier Sy (Omar Sy) et déclencher la fureur de son commanditaire Finn, interprété par Sam Worthington.

On découvre ainsi dans ces premières images ces deux personnages principaux, qui vont devoir agir ensemble pour mettre au jour une conspiration criminelle, ce qui va confronter Zee à son passé.

Un casting international et beaucoup de français

Omar Sy et Nathalie Emmanuel sont notamment entourés au casting de Tchéky Karyo, Éric Cantona et Grégory Montel, ainsi que de Saïd Taghmaoui. Déjà inspiré par la Nouvelle Vague et les films de Jean-Pierre Melville pour The Killer en 1989, John Woo reprend pleinement cette inspiration, ce pourquoi ce nouveau film se déroule à Paris.

The Killer ©Peacock

Pour le moment, seule une diffusion est prévue aux États-Unis sur la plateforme Peacock, à partir du 23 août 2024. On croise les doigts pour que The Killer arrive aussi, en salles ou en streaming, rapidement en France.