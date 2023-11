The Killer : une suite pour le thriller Netflix ? David Fincher en dit plus

David Fincher s'est récemment confié sur une possible suite à son thriller "The Killer" qui connaît un beau succès sur Netflix. Le réalisateur n'est pas un amateur des suites, mais comme il l'a signifié, il ne faut "jamais dire jamais".

The Killer : David Fincher jette un froid sur Netflix

Voilà plusieurs années que David Fincher collabore avec Netflix sur de multiples projets. Tout a commencé en 2013 avec la série House of Cards, qu'il a produite (et en partie réalisée). Il y a ensuite eu deux autres séries (MINDHUNTER et Love, Death & Robots) puis deux films : Mank, sorti en 2020, et The Killer, arrivé sur la plateforme en ce mois de novembre 2023.

Dans ce nouveau thriller adapté de la bande dessinée française Le Tueur, David Fincher s'intéresse une nouvelle fois à un tueur en série. Ou plutôt à un professionnel du meurtre : un tueur à gages nihiliste et méthodique, incarné par Michael Fassbender.

Alors qu'il ne laisse aucune place au hasard ou à l'improvisation lorsqu'il effectue ses basses besognes, un grain de sable vient gripper la machine pourtant parfaitement huilée de l'une de ses exécutions. Ses employeurs se lancent alors à ses trousses, et il doit tous les éliminer, pour gagner sa tranquillité.

Bientôt une suite ? David Fincher sème le doute

Depuis sa mise en ligne sur Netflix, The Killer totalise plus de 56 millions d'heures visionnées, et s'est rapidement hissé parmi le top des films les plus regardés de la plateforme. Face à un tel succès, on peut se demander si une suite est envisageable, d'autant que la fin du film ne ferme pas totalement la porte à un retour du personnage incarné par Michael Fassbender. David Fincher a été interrogé à ce sujet par le magazine Entertainment Weekly, et lui non plus ne ferme pas la porte à un potentiel second volet :

Il ne faut jamais dire jamais ! Ça ne sert à rien d'avoir des règles pour ces choses-là. Je suis le gars qui, avant Zodiac, avait dit : 'Plus de tueurs en série'

Si The Killer 2 voit le jour, ça sera la première suite, depuis Alien 3, que David Fincher accepte de mettre en scène. Il avait failli réaliser la suite de World War Z avant que le projet ne tombe à l'eau.