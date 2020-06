The King of Staten Island : Steve Buscemi ému par son rôle de pompier

Steve Buscemi a révélé avoir été ému de jouer pour la première fois à l’écran un pompier dans "The King of Staten Island". L’acteur était lui-même un pompier à New York dans les années 80, et avait renfilé son équipement pour aider son ancienne caserne après les attaques terroristes du 11 septembre.

Réalisée par Judd Apatow, The King of Staten Island est une comédie inspirée de la vie de son principal interprète, l’humoriste et acteur Pete Davidson. On y suit l’histoire d’un homme de 24 ans renommé Scott pour l’occasion, qui éprouve des difficultés à grandir depuis le décès de son père pompier, quand il avait 7 ans. Le jeune homme rêve quand même d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage, mais ce rêve semble peu réalisable. Alors que sa sœur Claire, une élève sérieuse, part étudier à l’université, Scott vit toujours chez sa mère, Margie, et passe son temps à fumer de l’herbe et à traîner avec ses potes. Mais quand sa mère commence à fréquenter un pompier, Scott va voir son quotidien tranquille perturbé, et ses angoisses exacerbées. Il va alors enfin devoir faire face à ses responsabilités et au deuil de son père. Une histoire personnelle pour Buscemi et Davidson dans The King of Staten Island Steve Buscemi y joue un pompier expérimenté, figure paternelle pour ses jeunes collègues, et qui sert de mentor au personnage principal, alors que ce dernier envisage de suivre les traces de son père et de devenir lui-même pompier. Mais l’histoire de The King of Staten Island était aussi personnelle pour Davidson puisque, outre le fait que l’histoire est inspirée de sa vie, son propre père fait partie des pompiers à avoir perdu la vie pendant les opérations de secours du 11 septembre. Dans une interview pour Yahoo Movies UK, Buscemi s’est exprimé sur son expérience sur le film, et a ainsi parlé de ses scènes avec Davidson : Pour moi, c’était vraiment significatif de pouvoir jouer un pompier pour la première fois de ma carrière d’acteur. Dans un film sur l’histoire de Pete, pouvoir jouer ses scènes avec Pete en sachant à quel point c’était personnel pour lui, ça a été un vrai privilège. On imagine donc à quel point tourner le film dû être une expérience spéciale pour les deux acteurs. Il est rare de voir un film dont l’histoire est si personnelle pour deux de ses comédiens. Même s’il s’agit d’une comédie, on peut s’attendre à y voir des moments intenses entre les deux protagonistes. Déjà disponible en VOD aux États-Unis, la sortie de The King of Staten Island est prévue pour le 1er juillet prochain dans les salles françaises.