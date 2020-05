The King of Staten Island : un premier trailer pour le nouveau film de Judd Apatow

Après Seth Rogen et Amy Schumer, Judd Apatow a fait appel à une autre figure emblématique du paysage humoristique américain pour son nouveau film. "The King of Staten Island" met en vedette Pete Davidson, star du "Saturday Night Live" qui prête ses traits à un jeune homme qui peine à surmonter le deuil de son père. Un rôle qui fait écho à sa propre vie.

Cela fait désormais cinq ans que Judd Apatow n'a pas sorti de nouveau long-métrage. Une pause beaucoup trop longue pour les amateurs de comédie américaine. Le réalisateur, scénariste et producteur n'a pas chômé, puisqu'il a en partie planché sur l'excellente série Love, terminée au bout de trois saisons et toujours disponible sur Netflix. Le cinéaste sera prochainement de retour avec The King of Staten Island, film inspiré de la vie de l'humoriste Pete Davidson.

Pete Davidson face au deuil de son père

En 2001 , le père du comique aujourd'hui âgé de 26 ans, un pompier new-yorkais, décédait dans l'effondrement du World Trade Center. Un événement tragique dont Pete Davidson s'est inspiré, aux côtés de Judd Apatow et Dave Sirus, pour le script de The King of Staten Island.

Scott, le personnage qu'il interprète, est lui aussi confronté au deuil de son père pompier. En revanche, si Pete Davidson s'est lancé dans le stand-up à l'adolescence avant d'exploser dans le Saturday Night Live, Scott a plutôt un faible pour l'art du tatouage et a bien du mal à quitter le domicile de sa mère Margie, incarnée par Marisa Tomei. Lorsque cette dernière commence à fréquenter un combattant du feu, le quotidien du jeune homme de 24 ans est chamboulé. Il réalise qu'il est peut-être temps de laisser ses casseroles derrière lui et de prendre son envol.

Après avoir collaboré avec Amy Schumer sur Crazy Amy, Judd Apatow travaille avec une autre figure montante de l'humour américain. Celui qui a révélé Seth Rogen, Jason Segel ou encore Jonah Hill semble s'être adapté à la personnalité de Pete Davidson, dont le vécu coïncide parfaitement avec la gravité comique du réalisateur d'En cloque, mode d'emploi et Funny People.

Au casting, nous retrouvons plusieurs autres figures emblématiques de l'humour américain, à l'image de Bill Burr et Pamela Adlon. Maude Apatow, Steve Buscemi, Bel Powley, Kevin Corrigan et Machine Gun Kelly complètent la distribution. Aux États-Unis, The King of Staten Island sera disponible en VOD dès le 12 juin prochain. Aucune date de sortie française n'a été annoncée pour le moment. Découvrez la bande-annonce en tête d'article.