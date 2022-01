The King's Man : avez-vous vu la scène post-générique ?

Le film "The King's Man : Première Mission", préquel de la saga à succès "Kingsman" est dans les salles depuis le 29 décembre. Et la scène post-générique pourrait nous indiquer un futur excitant pour la saga...

The King's Man : retour aux sources

Après le succès des deux films Kingsman sortis en 2014 et 2017, Matthew Vaughn a fait un petit voyage dans le temps pour le nouveau film de la saga d'espionnage. En effet, avec The King's Man (en salles depuis le 29 décembre), le réalisateur place son intrigue au début du 20e siècle, pendant la Première Guerre Mondiale. C'est à l'issue de ce conflit ayant fait des millions de victimes que l'agence de renseignement a été créée.

The King's Man : Première Mission © 20th Century Studios

Pour cette Première Mission, les fondateurs doivent lutter contre un réseau réunissant les pires tyrans et criminels de l'Histoire. À commencer par le mystérieux (mais non moins charismatique) Raspoutine (interprété par le génial Rhys Ifans). Une relecture jouissive et décalée de l'Histoire, qui ne lésine pas sur les scènes d'action déjantées propres à la saga.

Au casting, on retrouve Ralph Fiennes, Djimon Hounsou, Harris Dickinson ou encore Gemma Arterton.

La scène post-générique qui annonce la suite

Le prochain film de la saga sera le très attendu Kingsman 3 qui entrera en tournage en septembre, et qui clôturera l'arc narratif d'Egsy (Taron Egerton). Mais The King's Man pourrait également avoir droit à sa suite ! En effet, le film possède une scène post-générique qui annonce un second opus.

The King's Man - Première Mission © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

Dans celle-ci, Erik Jan Hanussen (le personnage joué par Daniel Brühl) présente Lenine à un tout jeune... Adolf Hitler. Ce qui annonce donc une suite se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale.

Dans une interview donnée à nos confrères de JeuxActu, Gemma Arterton et Ralph Fiennes ont confirmé cette suite se déroulant durant la WW2 :

Un projet alléchant, tant les possibilités sont nombreuses. On a déjà hâte !