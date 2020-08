The King's Man : le préquel de Kingsman repoussé à 2021

La franchise Kingsman revient avec un troisième film titré "The King's Man : Première Mission". Matthew Vaughn reste à la réalisation mais s'attardera cette fois sur des événements qui se sont déroulés avant les deux premiers opus. Il faudra cependant patienter pour le découvrir, la date de sortie vient d'être reportée.

The King's Man : l'avant Kingsman

Les deux films Kingsman sont des moments de cinéma recommandables pour quiconque aime l'action décomplexée. Matthew Vaughn, à qui l'on doit le génial Kick-Ass, a su à merveille adapter les comics de Dave Gibbons et Mark Millar. Il y est question dedans de l'organisation Kingsman, ce qui se fait de mieux dans les renseignements britanniques. Pour renouveler un peu leur effectif, ils sont à la recherche d'une recrue à lancer dans le grand bain. Le jeune Eggsy va être choisi et deviendra un espion pas tout à fait prêt à ce qu'il va vivre.

Avec plus de 820 millions de dollars cumulés par les deux films, la franchise se porte bien. Si bien, qu'un troisième épisode, The King's Man, va voir le jour et il se présente cette fois comme un préquel. On y découvrira dedans les origines de la première agence de renseignement britannique et leur mission pour contrer le plan mis en place par plusieurs célèbres méchants. S'ils parviennent à leurs fins, des millions de morts seront à déplorer. Les Kingsmen ne vont pas laisser cette catastrophe se passer et combattront un certain Raspoutine.

Compte tenu de la temporalité, Colin Firth et Taron Egerton ne peuvent pas revenir dans leurs rôles respectifs. Mais le casting a fière allure avec Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Liam Neeson, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Tom Hollander, Djimon Hounsou, Charles Dance, Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson et Rhys Ifans.

Sortie reportée à 2021

The King's Man était attendu incessamment sous peu dans les salles françaises, plus exactement le 16 septembre prochain. Cette date approchant de plus en plus, Disney a décidé d'agir et d'effectuer un report. C'est maintenant durant le mois de février 2021 que nous allons pouvoir le découvrir. Pour les USA, la firme a arrêté la sortie au 26 mais rien n'a encore été notifié pour la France. Néanmoins, comme d'habitude avec ces grosses sorties, nous devrions le voir à l'affiche deux jours auparavant, à savoir le 24. Le film avait déjà été reporté une première fois, sa date de sortie initiale était justement pour février 2020.

Disney ajuste son calendrier pour plusieurs raisons. La première - la plus évidente - est la crise du COVID-19 qui touche encore de nombreux pays. Les USA, en particulier, sont en très mauvaise posture. La plupart des salles du pays sont fermées et sortir le film là-bas dans ces conditions serait suicidaire. Cette décision de reporter le film à dans plusieurs mois permet de se donner de l'air et d'espérer que tout sera rentré dans l'ordre en 2021. The King's Man aurait très bien pu sortir en France (et dans d'autres pays) car notre parc de salles est actif. Mais on arrive à la seconde raison : affronter Tenet. Le mastodonte de Christopher Nolan vient de débarquer à l'affiche et risque de l'occuper pendant un moment. De plus, rien ne dit qu'une sortie en ces temps va déboucher sur des résultats financiers satisfaisants. Les cinémas sont ouverts mais la menace du coronavirus revient planer dangereusement au-dessus de nos têtes et n'encourage pas tout le monde à se rendre dans les salles.

The King's Man n'est pas le seul projet de Disney à se prendre un report. Nomadland, le film de Chloé Zhao avec Frances McDormand, sera proposé le 4 décembre prochain. Quant à l'un des prochains Pixar, Luca, sa sortie est reprogrammée au 18 juin 2021 ! Pas de nouveaux cas similaires à Mulan à déplorer, avec rétrogradation sur Disney+.