The King's Man : le prequel poserait les bases de Kingsman 3 selon Matthew Vaughn

La troisième aventure des Kingsmen, intitulée « The King’s Man : Première mission », qui fait office de prequel aux précédents opus, sera importante pour le prochain film. C’est en tout cas ce que rapporte le réalisateur Matthew Vaughn.

Kingsman : une saga explosive

En 2015, Matthew Vaughn, l’homme qui avait notamment mis en scène Kick-Ass, Layer Cake et X-Men : Le Commencement, est de retour avec un autre futur classique. Il propose à son public Kingsman : Services secrets. Une aventure inédite adaptée d’un comic éponyme sorti la même année. Tandis que le métrage révèle le jeune Taron Egerton, il est aussi un succès critique et populaire. Kingsman : Services secrets rapporte plus de 414 millions de dollars au box-office.

Face à ce succès, la 20th Century Fox produit un deuxième opus en 2017. Matthew Vaughn rempile derrière la caméra. Kingsman : Le Cercle d’or est un nouveau succès, même si les critiques sont un peu plus dures envers le métrage. Ce deuxième épisode rapporte plus de 410 millions de dollars au box-office. Maintenant, c’est un prequel qui est proposé par le studio. Matthew Vaughn est encore une fois à la mise en scène pour réaliser The King’s Man : Première mission.

Première Mission

Avec ce troisième opus, Matthew Vaughn fait entrer la franchise dans une nouvelle ère. Ce nouvel épisode explorera les origines de l’agence d’espionnage dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Les personnages principaux interprétés par Taron Egerton et Colin Firth ne sont plus au centre du récit, remplacés pour l’occasion par des nouveaux héros. Ainsi, ce sont Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Djimon Hounsou et Daniel Brühl qui rejoignent l’aventure.

Mais The King’s Man : Première mission préparera le terrain de Kingsman 3. C’est en tout cas ce que promet Matthew Vaughn au micro de Empire :

Nous avons jeté les bases de ce qu'il va se passez dans Kingsman 3. Et ça va être un peu différent.

Initialement, Matthew Vaughn ne voulait pas s’occuper de la réalisation de Kingsman 3. Mais après réflexion, le cinéaste est en pleine hésitation et pourrait revenir une nouvelle fois :

En fait, je ne sais pas encore ce que je veux faire. Il y a une opportunité pour un réalisateur de vraiment changer les choses, mais j’y réfléchis.

En attendant le troisième épisode de la saga principale qui n’est encore qu’à ses balbutiements, The King’s Man : Première mission est attendu dans les salles le 16 septembre prochain. L’occasion de découvrir les origines de cette agence si particulière.