The King’s Man - Première Mission : découvrez en vidéo les origines de l'Agence

Le troisième opus de la saga Kingsman sera dans les salles dans quelques mois, mais on peut d'ores et déjà découvrir quelques nouvelles images et des éléments de présentation de ce prequel. Une vidéo inédite a été dévoilée, avec son lot de séquences d'action excitantes accompagnées de commentaires de l'équipe du film.

The King's Man : Première Mission, les origines

Depuis 2015 et la sortie de Kingsman Services Secrets, le monde doit compter avec de nouveaux espions, british forcément, donc bien habillés, dotés d'un humour pince-sans-rire et d'une aptitude experte à tout type de combat. On découvrait ainsi Egsy (Taron Egerton), Harry Hart (Colin Firth), Merlin (Mark Strong), tous agents d'une agence secrète habituée à sauver le monde : les Kingsman. Réalisée par Matthew Vaughn, la saga va s'enrichir d'un troisième volet après Kingsman : Le Cercle d'or sorti en 2017 : The King's Man : Première Mission. La sortie du film est prévue au 22 décembre 2021. Celui-ci nous emmènera au début du siècle passé pour raconter la fondation de l'Agence. Une nouvelle vidéo, entre bande-annonce et featurette, vient d'être dévoilée (en tête d'article). Elle présente des éléments inédits pour introduire cette origin story.

Des images inédites et un casting enthousiaste

Pour raconter l'histoire de ces services secrets pas comme les autres, cette nouvelle vidéo propose des images des deux premiers films entrecoupées de nouvelles images de The King's Man : Première Mission. Celles-ci sont accompagnées de commentaires de l'équipe du film. Pour raviver l'intérêt du public après la très longue interruption due au coronavirus, l'idée est ainsi de redonner de manière claire la chronologie des événements, et d'insister sur ses bases. Comment le tailleur Kingsman, habilleur londonien des grands de ce monde depuis 1849, devient pendant la Première Guerre mondiale un "club" d'agents très spéciaux ?

The King's Man : Première Mission © 2020 Twentieth Century Fox

Le réalisateur Matthew Vaughn et l'acteur Ralph Fiennes, qui tient un des rôles principaux du film, commentent ainsi de concert l'ambition du film : raconter la genèse des Kingsman au coeur de la Grande Guerre, tout en retrouvant les codes qui font le succès de la franchise. The King's Man : Première Mission montrera bien de l'action franche et décomplexée, des méchants extravagants, de l'humour aussi.

Et au vu de ces nouvelles images, aussi accompagnées de quelques interventions des nouveaux venus Gemma Arterton et Djimon Hounsou, on peut être certains que le spectacle sera au rendez-vous, avec son lot de scènes d'action démentes !