The King’s Man : Première Mission s'offre une nouvelle bande-annonce

« The King's Man : Première Mission », le troisième opus de la franchise, se dévoile à travers une nouvelle bande-annonce. Comme lors des précédents teasers, le film de Matthew Vaughn promet d'être explosif.

Kingsman : une franchise à succès

Tout débute en 2012, quand les auteurs de comics Mark Millar et Dave Gibbons imaginent une nouvelle série : Kingsman : Services secrets. En 6 numéros, le duo invente un nouvel univers d'espionnage britannique. Mark Millar dérive le concept du récit d'espionnage via une approche décomplexée, décalée, violente et parfois totalement absurde. Le comics rencontre un certain succès, et le cinéaste Matthew Vaughn, grand ami de Mark Millar et spécialiste des adaptations de comics (Kick-Ass, X-Men : Le Commencement), décide de se pencher sur l'univers Kingsman, et d'en proposer une adaptation cinématographique en 2015.

The King's Man : Première mission ©20th Century Studios

Kingsman : Services secrets rencontre un succès unanime. La presse est conquise et les spectateurs sont au rendez-vous, puisque le film rapporte plus de 414 millions de dollars au box-office (pour un budget de 81 millions). Face à ce succès, la 20th Century Fox décide de lancer la production d'une suite. Kingsman : Le Cercle d'or voit ainsi le jour en 2017, avec toujours Matthew Vaughn à la mise en scène. Là encore, le long-métrage est un succès avec plus de 410 millions de dollars de recettes pour un budget de 104 millions. Côté casting, la saga aura eu le mérite de révéler Taron Egerton auprès du grand public. Le reste de la distribution se compose notamment de comédiens récurrents comme Colin Firth et Mark Strong.

Le nouvel opus s'offre une nouvelle bande-annonce

Et Matthew Vaughn ne semble pas en avoir totalement terminé avec les Kingsmen. En effet, le cinéaste a accepté de rempiler une troisième fois pour mettre en scène The King's Man : Première Mission. Un troisième épisode qui fait office de prequel. Effectivement, à travers ce nouvel épisode, Matthew Vaughn décide de revenir aux bases et de proposer le récit des origines de l'organisation Kingsman. Ainsi, côté casting, le cinéaste change totalement sa distribution, et peut compter sur les présences de Ralph Fiennes, de Gemma Arterton, de Rhys Ifans, de Djimon Hounsou, de Stanley Tucci ou encore de Daniel Brühl. Quant au rôle principal, il est détenu par le jeune Harris Dickinson, qui prend donc la suite de Taron Egerton.

La 20th Century Studios vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de The King's Man : Première Mission. De nouvelles images qui promettent une production explosive, dans la droite lignée des deux précédents opus. Après de nombreux retards à cause de la pandémie de la COVID-19, The King's Man : Première Mission verra enfin le jour dans les salles obscures le 22 décembre prochain.