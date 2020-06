The King’s Man : une nouvelle bande-annonce explosive pour le préquel de Kingsman

20th Century Studios vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce de "The King’s Man : Première Mission", le film sur les origines de l’agence d’espions introduite dans le premier "Kingsman". Le long-métrage sortira le 16 septembre prochain dans les salles.

The King’s Man Première Mission : de quoi ça parle ?

The King’s Man : Première Mission est un préquel du film Kingsman : Services secrets, sorti en 2015. Toujours réalisé par Matthew Vaughn, il présentera les origines de la première agence de renseignement indépendante que l’on avait découverte dans le premier film. L’intrigue se déroulera pendant la Première Guerre mondiale. Elle suivra un groupe d’hommes et de femmes qui se lancent dans une course contre la montre pour déjouer les plans de plusieurs criminels et tyrans de l’Histoire réunis pour orchestrer l’élimination de millions de gens. Matthew Vaughn s’est de nouveau entouré d’un beau casting pour le troisième film de l’univers Kingsman. Ralph Fiennes et Harris Dickinson tiendront les deux rôles titres du Duke of Oxford et de Conrad. Il seront entre autres accompagnés de Gemma Arterton, Gemma Arterton, qui prêtera ses traits à Mata Hari, de Djimon Hounsou dans la peau de Neil Kenlock, et d’Aaron-Taylor Johnson, qui interprètera Lee Unwin. Du côté des méchants, Daniel Brühl jouera Erik Van Janussen et Rhys Ifans sera Grigori Rasputin.

Ce que nous apprend la nouvelle bande-annonce de The King’s Man : Première Mission

Le nouveau trailer de The King’s Man : Première Mission présente d’abord le principal méchant de l’histoire du film, dont on ne voit pas le visage, mais qui porte une bague marqué d’un mystérieux signe. Le personnage rassemble un groupe de criminels, parmi lesquels Van Janussen et Rasputin, pour préparer une guerre qui les rendra riches. La bande-annonce présente aussi les principaux membres fondateurs de l’agence de renseignement indépendante. Le personnage de Fiennes initie son fils, joué par Conrad, pour l’intégrer à l’agence. Pour cela, il est aidé par Mata Hari et Neil Kenlock, incarnés par Gemma Arterton et Djimon Hounsou. On voit aussi dans les images des extraits de certaines des scènes d’action si caractéristiques de la franchise, que les fans seront pressés de découvrir.

Que peut-on attendre de The King’s Man : Première Mission ?

The King's Man : First Mission devrait adopter le même ton que les deux précédents films de la franchise. Le fait que Matthew Vaughn soit revenu pour le mettre en boîte devrait garantir une atmosphère fidèle à celles des deux premiers. On devrait surtout voir de nouvelles scènes d’action caractéristiques de l’univers Kingsman, et qui avaient rendu le premier film si particulier. Il sera aussi intéressant de voir comment le réalisateur a utilisé des personnages historiques pour construire son histoire. On est aussi curieux de voir si la fin de Première Mission ouvrira la porte à une potentielle suite, située entre ce film et le premier Kingsman. Il faudra attendre le 23 septembre prochain pour le savoir.