"Ces films sont ridicules" : une star de The Kissing Booth balance sur la trilogie Netflix

Révélé avec la trilogie "The Kissing Booth", Jacob Elordi reste très critique à l'égard de ces films romantiques proposés par Netflix. L'acteur a même révélé qu'il ne voulait pas participer à ce genre de production.

The Kissing Booth : une trilogie à succès sur Netflix

En 2018 Netflix lançait The Kissing Booth, une comédie romantique sans prétention, destinée à un jeune public. On n'imaginait pas à cet instant qu'un phénomène était en train de naître. Pourtant, de nombreux abonnés se sont passionnés devant cette histoire tirée du roman éponyme de Beth Reekles. Celle d'Elle, qui développe des sentiments pour Noah, le grand frère de son meilleur ami Lee. Et ce, alors que ce dernier avait précisé que les membres de sa famille lui étaient interdits.

Bien que la presse n'a pas particulièrement encouragé The Kissing Booth, le film de Vince Marcello a été un gros succès pour la plateforme de streaming, qui a ensuite commandé The Kissing Booth 2 (2020) et The Kissing Booth 3 (2021). Une trilogie donc, portée par Joey King, Joel Courtney et Jacob Elordi. De jeunes interprètes qui ont ainsi vu leur popularité exploser.

The Kissing Booth 3 ©Netflix

Le cas Jacob Elordi est intéressant, car l'acteur a rapidement montré un autre visage après ces films romantiques. Pouvant se montrer effrayant dans Euphoria (depuis 2019), avant de venir camper Elvis Presley dans Priscilla (prévu pour 2024) de Sofia Coppola. On pourrait dire alors qu'il doit beaucoup à The Kissing Booth. Pourtant, le comédien s'est montré assez critique à l'égard de la trilogie Netflix.

Jacob Elordi (Noah) ne voulait pas faire ces films

Dans une interview donnée à GQ, l'interprète de Noah n'y est pas allé de main morte en qualifiant ces films de "ridicules", en mettant en avant qu'ils ne sont pas "universels". De plus, Jacob Elordi a précisé qu'il ne voulait pas faire ce genre de films avant d'avoir été engagé pour.

Je ne voulais pas faire ces films avant de les faire. Ces films sont ridicules. Ils ne sont pas universels. Ils sont une évasion.

Il n'aurait donc accepté de faire The Kissing Booth juste parce qu'il avait besoin de travailler. Comme l'explique l'article de GQ, il y a derrière cela une démarche pragmatique, une philosophie de "un pour eux, un pour moi". Soit de faire plaisir à Hollywood en donnant à des personnes influentes ce qu'elles attendent de lui, pour ensuite travailler sur des projets qui lui tiennent vraiment à cœur.

Cela peut être un piège aussi. Cela peut devenir 15 pour eux, et aucun pour vous. Et sans idées originales, vous finissez mort intérieurement. Mais pour moi ce fut une belle danse. Mon 'un pour eux', je l'ai fait.

Pas sûr que les fans de The Kissing Booth apprécient ces commentaires de l'acteur. Néanmoins, Jacob Elordi peut être satisfait aujourd'hui d'avoir pu collaborer avec Sofia Coppola et dans d'autres projets intrigants. On le verra prochainement dans le drame psychologique Saltburn, puis dans le prochain film de Paul Schrader, Oh, Canada. Avant cela, on pourra le découvrir dans Priscilla le 3 janvier 2024.