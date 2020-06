The Last Days of American Crime : les critiques US flinguent le film Netflix d'Olivier Megaton

Le 5 juin dernier n'était pas que le jour de sortie de la dernière saison de "13 Reasons Why". Netflix a aussi mis en ligne le film "The Last Days of American Crime", réalisation du français Olivier Megaton. Les retours sont calamiteux et le bilan sur Rotten Tomatoes laisse peu de place au doute.

Membre de l'écurie EuropaCorp, Olivier Megaton a réussi à se frayer un chemin jusqu'aux USA. Mais on aimerait que la France soit représentée autrement à l'étranger, car le garçon n'a jamais fait un seul bon film. Après des Taken (les épisodes 2 et 3) ou Colombiana, il délivre son nouvel essai sur Netflix. On n'attendait pas grand chose de la part d'Olivier Megaton avec The Last Days of American Crime mais le résultat semble encore plus terrible que ce qu'on pouvait penser si on se réfère aux retours catastrophiques en provenance de la presse mondiale et du public. Ce bad buzz se matérialise sur le site spécialisé Rotten Tomatoes où The Last Days of American Crime fait l'exploit de récolter la note de 0% ! Une moyenne rare qui démontre bien que le film est un désastre à tous les niveaux. 18 critiques s'accordent pour aller dans le même sens. C'est ce qu'on appelle une unanimité !

Rolling Stone en dit que ce n'est "pas du bon cinéma d'action", Indiewire parle d'une "marche funèbre de clichés avec rien à sauver ou à considérer", alors que The Hollywood Reporter le présente comme "instantanément oubliable". En France, le son de cloche est le même si vous vous attardez sur les critiques publiées.

C'est quoi ce The Last Days of American Crime ?

Avec sa durée déconnante de 2h28, il s'agit d'une adaptation d'une bande-dessinée de Rick Remender et Greg Tocchini, avec Edgar Ramírez, Michael Pitt, Anna Brewster et Sharlto Copley au casting. Le scénario se déroule dans un futur assez proche, alors que le gouvernement américain a trouvé une parade pour enrayer la criminalité. Un signal diffusé devrait empêcher tout le monde d'être tenté par des pensées criminelles. Peu de temps avant la mise en place de ce qui pourrait être une révolution, le gouvernement veut acheter le peuple américain en lançant des cartes de paiement novatrices. Un criminel voit une magnifique opportunité pour s'enrichir mais il va devoir agir très vite car le signal anti-criminalité ne lui laisse qu'une semaine de répit.

Un pitch qui rappelle un peu American Nightmare mais il faut croire qu'il vaut mieux s'intéresser à la saga produite par Jason Blum qu'à cette adaptation sur petit écran de The Last Days of American Crime. Avec le raz-de-marée de critiques négatives, Netflix pourrait quand même s'y retrouver dans les audiences car du monde peut exprimer une curiosité mal placée à son égard. Quand on connaît le système de comptabilisation de vues par la plateforme, il ne sera même pas nécessaire d'aller au bout pour être pris en compte dans les statistiques !