The Last Duel : Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck méconnaissables sur le tournage français

Ridley Scott a débarqué avec son équipe en France pour le tournage de « The Last Duel », son nouveau film. Trois des stars du projet, Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver, se montrent dans des premières images prises sur le plateau. Et il y a à dire sur les looks qu’ils arborent…

Il est loin le temps où Ridley Scott était adulé à chacune de ses sorties. Le réalisateur alterne le moyen/passable depuis des années. Son nouvel essai sera The Last Duel, une adaptation du livre d’Eric Jager, qui relate le dernier duel judiciaire autorisé en France par le Parlement de Paris. Le scénario se déroule en 1386 et raconte comment deux amis, Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, s’affrontent quand le premier, de retour de la guerre, accuse le second d’avoir violé sa femme pendant son absence.

Qui dit vrai ? Personne ne le sait, et alors que Jean demande au roi de France d’intervenir, sa décision place les deux anciens amis dans une situation critique. Ils doivent s’affronter dans un duel à mort et celui qui en sortira vainqueur aura prouvé qu’il a raison. Si Jean est vaincu, sa femme sera également mise au bûcher pour avoir oser mentir. On ne vous révélera pas comment cette histoire se termine mais l’histoire en elle-même a de quoi passionner.

Des premières images inquiétantes de The Last Duel

Qui dit film d’époque, dit reconstitution. Et il faut passer par la délicate étape des costumes. Ridley Scott et toute l’équipe de The Last Duel se sont déplacés dans le sud de la France pour le tournage. Malgré des mesures prises par la production, des premières images viennent de fuiter sur Internet. On peut voir dessus Adam Driver, Ben Affleck et Matt Damon qui ont été relookés. Le résultat ne manquera pas de faire réagir. Ou rire, aussi.

Les premières photos d'#AdamDriver, #BenAffleck et #MattDamon sur le tournage de #TheLastDuel de #RidleyScott, qui raconte l'affrontement entre le chevalier normand Jean de Carrouges et son écuyer Jacques Le Gris, qu'il accuse d'avoir violé sa femme Margerite de Carrouges. pic.twitter.com/dOUOmdmfRz — AlloCiné (@allocine) February 28, 2020

On ne dira pas grand chose sur Adam Driver, qui se fond assez bien dans le costume avec son air énervé hérité de Kylo Ren, mais on affiche un air forcément dubitatif en voyant Affleck avec les cheveux et la barbichettes teintés en blond, en roi de France. Attention à ce que le résultat ne soit pas contre-productif et ne desserve pas The Last Duel. On a déjà vu à de multiples reprises des métamorphoses ou des costumes qui faisaient sombrer des films. Dans tous les cas, les internautes ne manquent pas de commenter ces images et des premières blagues font déjà leur apparition. Absente de ces aperçus, Jodie Comer est également au casting.

The Last Duel débarquera sur nos écrans le 13 janvier 2021.