The Last Duel : Ridley Scott va tourner son prochain film en France

L’an prochain, Ridley Scott reviendra en France pour tourner la superproduction médiévale « The Last Duel ». Le film racontera l’affrontement entre deux amis chevaliers incarnés par Matt Damon et Adam Driver, qui se lancent dans un affrontement sanglant lorsque l’un d’eux accuse le second d’avoir violé son épouse.

Retour en France pour Ridley Scott. Dès son premier long-métrage sorti en 1977, le superbe Duellistes, le réalisateur britannique avait posé ses caméras dans l’Hexagone. Près de trente ans plus tard, le cinéaste s’intéressait aux vignobles français dans la comédie dramatique Une grande année, portée par Russell Crowe et Marion Cotillard.

Le prochain long-métrage de Ridley Scott, intitulé The Last Duel, nous plongera en pleine France du XIVe siècle. L’occasion pour le réalisateur de revenir tourner dans le pays et plus particulièrement en Dordogne, département qui avait servi de cadre aux Duellistes. D’après les informations de La Voix du Nord, le cinéaste envisage également de s’installer temporairement à Reims, pour filmer la célèbre cathédrale gothique. Le quotidien régional précise que la confirmation définitive pour le tournage dans la ville interviendra courant janvier.

Les retrouvailles entre Ben Affleck et Matt Damon

Adaptation du roman Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386 d’Eric Jager, The Last Duel repose sur un script concocté par Matt Damon, Ben Affleck et Nicole Holofcener, réalisatrice d’All About Albert. Plus de vingt ans après son Oscar du Meilleur scénario original, le duo à l’origine de Will Hunting refait équipe à l’écriture.

Comme son titre l’indique, The Last Duel retracera l’affrontement entre deux hommes autrefois amis. Lorsqu’il rentre de la guerre, le chevalier Jean de Carrouges accuse Jacques le Gris d’avoir violé sa compagne Marguerite durant son absence. Des accusations également formulées par la victime supposée, mais que la justice n’écoute pas. Alors qu’aucune cour n’est capable de régler le différend, le Parlement de Paris impose une issue sanglante : un duel à mort entre les deux hommes. En cas d’échec de Jean de Carrouges, Marguerite sera condamnée à être brûlée vive pour ses propos mensongers.

Pour le moment, on sait que ce sont Matt Damon et Adam Driver – absolument partout en ce moment – qui devraient incarner les deux amis devenus ennemis. Leurs rôles n’ont cependant pas été précisés. Jodie Comer, la révélation de Killing Eve, devrait quant à elle interpréter Marguerite. Ben Affleck complète la distribution.

Le tournage de The Last Duel est prévu pour 2020. Aucune date de sortie n’a été fixée pour le moment.