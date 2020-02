The Lost Daughter : casting royal pour la première réalisation de Maggie Gyllenhaal

Vous avez aimé ? Partagez :

Maggie Gyllenhaal rejoint la liste des actrices ou acteurs qui sont passé(e)s de l’autre côté de la caméra pour mettre à l’épreuve leurs capacités. Ce n’est pas parce qu’on est au service de la vision des d’autres qu’on ne peut pas avoir ses propres idées. La néo-réalisatrice sera très bien entourée pour ce grand saut !

Il n’est pas rare de voir des acteurs passer de l’autre côté en dirigeant à leur tour leurs confrères. On mentirait si on disait que ça donnait toujours des bonnes choses mais s’ils ont l’opportunité de s’essayer à l’exercice, pourquoi devraient-ils s’en priver ? Maggie Gyllenhaal va donc le faire et pour ce premier essai, elle adaptera sur grand écran The Lost Daughter, un texte écrit par l’italienne Elena Ferrante. Son film, éponyme, reprendra la trame principale, à savoir l’histoire d’une prof qui profite d’être sans sa famille pour prendre des vacances en solitaire à Naples. Un beau jour, sur la plage, elle voit une mère jouer avec sa fille, dans un moment qui a tout de parfait. En assistant à cette scène assez banale, elle va alors effectuer un voyage introspectif et repenser à tous les choix qu’elle a eu à faire dans sa vie. Ses vacances vont prendre une tournure qu’elle n’imaginait pas…

Du beau monde chez Maggie Gyllenhaal pour The Lost Daughter

Marquée par la lecture de cette oeuvre, Maggie Gyllenhaal s’est chargée elle-même d’écrire le scénario. Deadline annonce que c’est un beau casting qu’elle a réussi à assembler pour The Lost Daughter. On pouvait l’attendre également devant la caméra mais elle refuse d’endosser plusieurs casquettes. Tant mieux, car cela lui permettra de diriger la grande Olivia Colman (oscarisée pour La Favorite) dans le rôle principal et Dakota Johnson (Cinquante nuances de Grey) dans celui de la mère qui l’intrigue sur la plage. Pour compléter la distribution, Jessie Buckley et Peter Sarsgaard.

Actrice à la filmographie assez éclectique – on a pu la voir autant dans The Dark Knight que dans la série The Deuce -, on ne sait pas quoi attendre de Maggie Gyllenhaal à la mise en scène. Cette histoire complexe sur une femme qui ressasse sa vie paraît être un beau matériau qui lui permettra d’exprimer sa sensibilité. Et, qui sait ? C’est peut-être à une révélation que l’on va assister. Sa famille est imprégnée par le cinéma, que ce soit son frère, Jake, star du cinéma américain, ou son père, Stephen, qui est réalisateur. La voir emboîter ses pas est presque une suite logique, alors que son frangin n’a jamais encore voulu le faire. Mais peut-être que sa soeur va lui donner l’envie…