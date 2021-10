The Lost Daughter sur Netflix : Olivia Colman face à Dakota Johnson dans la bande-annonce

Netflix a dévoilé la bande-annonce de "The Lost Daughter", le premier film réalisé par Maggie Gyllenhaal, prix du meilleur scénario à Venise, et attendu sur la plateforme le 31 décembre prochain.

The Lost Daughter : c'est quoi ce nouveau film Netflix ?

Avec The Power of the Dog de Jane Campion, The Hand of God de Paolo Sorrentino, et The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, le mois de décembre sera riche en bons films sur Netflix. Les trois longs-métrages étaient d'ailleurs en compétition à la dernière Mostra de Venise. Et ils y ont été tous les trois récompensés (meilleure réalisation pour Campion, scénario pour Gyllenhaal et prix du jury pour Sorrentino).

Olivia Colman - The Lost Daughter © Netflix

The Lost Daughter est le premier film réalisé par Maggie Gyllenhaal, que l'on connaît surtout pour sa carrière de comédienne. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme d'Elena Ferrante paru en 2006.

Le pitch :

Lors de vacances à la mer en solitaire, Leda (Olivia Colman) est fascinée par une jeune mère et sa fille qu'elle observe sur la plage. Bouleversée par leur relation fusionnelle (ainsi que par leur grande famille bruyante et intimidante), Leda est submergée par la terreur, la confusion et l'intensité de ses souvenirs de maternité précoce. Un acte impulsif la replonge dans les méandres étranges et inquiétants de son esprit. L'obligeant à affronter les choix peu conventionnels qui ont été les siens en tant que jeune mère et leurs conséquences.

Nous avions eu la chance de découvrir le film à la Mostra de Venise en septembre. Et force est de constater que ce premier essai pour Maggie Gyllenhaal est plus que réussi. Il s'agit d'un véritable thriller intime, passionnant dans ce qu'il raconte de la maternité. Encore une fois, Olivia Colman livre une prestation d'une grande intensité. Face à elle, Dakota Johnson se montre très convaincante en jeune mère éprouvée par sa petite fille.

On peut également saluer la prestation de Jessie Buckley, qui interprète le personnage de Leda jeune.

The Lost Daughter est à découvrir le 31 décembre prochain sur Netflix.