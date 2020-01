The Man from Toronto : Jason Statham et Kevin Hart réunis dans une comédie d’action ?

Le comique Kevin Hart et la star du cinéma d’action Jason Statham sont à deux doigts de se rejoindre pour partager l’affiche de « The Man from Toronto », une comédie d’action avec un Airbnb et un tueur à gages. La rencontre promet de faire des étincelles !

Kevin Hart et Jason Statham ont un point commun : ils viennent récemment de tourner avec l’incontournable Dwayne Johnson. Pour le premier, c’est lors du retour dans Jumanji avec le second volet sorti en fin d’année dernière. Pour le second, c’est lors d’une cohabitation animée dans Hobbs & Shaw, le spin-off de la saga Fast & Furious. D’ailleurs, Kevin Hart faisait une petite apparition dedans. Pas de The Rock pour ce nouveau projet mais une possible collaboration qui se profile à l’horizon, pour les deux hommes. The Hollywood Reporter et la presse dans son ensemble annoncent qu’ils sont en négociations pour rejoindre le casting de The Man from Toronto.

Qui dans le rôle du Man from Toronto ?

Dans cette comédie d’action produite par Sony, on y découvre un assassin réputé pour être le plus meurtrier au monde. Son surnom ? The Man from Toronto. Mais, un jour, son identité est échangée avec Teddy, un new-yorkais qui n’a rien d’une terreur, lors d’une rencontre inattendue dans un Airbnb. Ces deux hommes qui n’ont pas grand chose à voir ensemble vont devoir s’allier pour se sortir de cette situation. On ne sait pas officiellement qui interprétera qui dans cette histoire écrite par Robbie Fox et Jason Blumenthal, mais on se doute que Kevin Hart sera le boulet de service quand Statham jouera au dur à cuir très embêté par cette situation. L’inverse serait encore plus cocasse – il y a assez peu de chance pour que ce soit le cas.

The Man from Toronto sera réalisé par Patrick Hughes, un habitué du cinéma d’action qui a déjà signé une oeuvre dans le même tonalité avec Hitman Bodyguard. En se référant à ce film, on peut s’attendre à un résultat assez similaire, c’est-à-dire un long-métrage assez agréable maintenu au-dessus de la moyenne par son duo principal. Encore faut-il que Jason Statham et Kevin Hart signent pour de bon.

Sony aimerait que tout soit réglé assez rapidement pour mettre en branle la production en mars prochain. Ce qui leur permettrait de respecter la date de sortie fixée au 20 novembre 2020 sur les écrans américains.