The Man from Toronto : Jason Statham quitte le tournage

L’acteur Jason Statham vient de quitter le tournage de « The man from Toronto », une comédie en compagnie de Kevin Hart. La raison ? Il estime que le film était trop comique et manquait cruellement de violence.

Prévu pour le 2 décembre prochain, The Man from Toronto est le prochain film de Patrick Hughes, le réalisateur de Hitman & Bodyguard (dont la suite est d’ailleurs attendue cet été) et de Expendables 3. Pour l’occasion il avait réuni un duo inédit : Kevin Hart et Jason Statham. Pourtant, ce dernier vient d’abandonner le tournage car le film manque de violence à son goût.

Faut pas embêter Jason Statham !

The Man from Toronto raconte l’histoire de l’assassin le plus redoutable du monde, connu sous le nom de « l’homme de Toronto ». Ce dernier échange pas inadvertance son identité avec un loser de première catégorie à cause d’une erreur de réservation Airbnb à New York. En raison de cette confusion, les deux hommes sont obligés de se réunir pour arranger la situation. Évidemment Kevin Hart jouera le petit loser tandis que Jason Statham devait incarner l’assassin.

Deadline a annoncé la décision de Jason Statham de se retirer du projet. Tandis que la production devait débuter dans un petit mois, l’acteur abandonne le cinéaste. Il avait pourtant déjà travaillé avec lui pour Exependables 3. La raison exacte de son retrait n’est pas encore totalement claire. Mais il y aurait eu des désaccords créatifs entre Jason Statham et Sony Pictures. L’acteur voudrait que le film soit classé R, tandis que le studio cherche à garder le classement PG-13.

Dans le même temps, Jason Statham a quitté son agence WME, qu’il avait récemment rejoint. Ce type de départ est généralement consécutif d’un manque de satisfaction des rôles proposés par celle-ci ou d’une rémunération trop basse. En tout cas, le renoncement de l’acteur devrait retarder la production de The Man from Toronto. Kevin Hart est donc dorénavant le seul acteur attaché au projet.

Jason Statham ne restera pas très longtemps éloigné des écrans puisqu’il sera de retour pour la quatrième fois devant la caméra de Guy Ritchie à l’occasion de Cash Truck, attendu pour le 20 janvier 2021. Quant à The Man from Toronto, Patrick Hughes va devoir rapidement trouver un remplaçant pour tourner avec Kevin Hart.