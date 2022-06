The Man from Toronto sur Netflix : c'est quoi cette comédie d'action avec Woody Harrelson et Kevin Hart ?

On vous dit tout sur "The Man from Toronto", un long-métrage à l'histoire pour le moins rocambolesque, porté par une prestigieuse distribution. Le film est disponible sur Netflix

The Man from Toronto : de quoi ça parle ?

L'intrigue de The Man from Toronto s'articule autour d'une rencontre qui risque de faire des étincelles. Ainsi, à l'issue d'un quiproquo sur fond d'Airbnb, un entrepreneur aussi sympathique que maladroit est contraint de collaborer avec un tueur à gages. Ce dernier répond au mystérieux surnom de "l'homme de Toronto". Mais alors, quel avenir pour ce binôme très mal assorti ? Les deux personnages vont devoir mettre leurs différents et différences de côté ! En effet, ils doivent échapper aux assassins lancés à la poursuite du plus célèbre meurtrier du monde.

The Man from Toronto © Netflix

Au vu de son pitch, The Man from Toronto appartient au genre singulier - et souvent piégeux - de la comédie d'action, à l'instar du récent Loin du périph ou encore de Comment tuer son boss ?. A la réalisation du long-métrage, l'australien Patrick Hugues (Hitman & Bodyguard 2), tandis que Robbie Fox (Love Coach) et Chris Bremner (Bad Boys For Life) signent le scénario de l'œuvre.

Un duo prometteur

Le comique et comédien Kevin Hart prête ses traits à l'entrepreneur qui voit son existence basculer dans The Man from Toronto. Très célèbre en Amérique, l'artiste a déjà collaboré avec Netflix sur de nombreux projets. Si la plateforme au logo rouge a intégré nombre de ses spectacles dans son catalogue, Hart a aussi récemment tourné dans la fiction La réalité en face. Dans cette série, il joue un humoriste au sommet de sa gloire. Seulement, ce dernier va devoir se dépêtrer d'un "incident" on ne peut plus fâcheux.

Face à lui, on retrouve un grand acteur en la personne de Woody Harrelson. De Tueurs-Nés à The Edge of Seventeen en passant par True Detective et Insaisissables, le talentueux comédien est un véritable caméléon. Tout aussi capable de vous glacer le sang que de vous émouvoir - on se souvient de sa partition dans 3 Billboards : les panneaux de la vengeance -, on a hâte de le découvrir dans la peau du redoutable assassin.

The Man from Toronto : avec qui ?

Pour la petite histoire, Woody Harrelson n'était pas le premier choix des studios. C'est le britannique Jason Statham qui devait initialement prêter ses traits à l'homme de Toronto. Seulement, le comédien finit par quitter le projet peu avant le début du tournage. En cause, des désaccords profonds au niveau du ton du film et de sa classification. Peu de temps après, Harrelson signe pour remplacer son camarade !

Aux côtés des deux acteurs, on aura le plaisir de voir Kaley Cuoco (The Flight Attendant), inoubliable Penny dans The Big Bang Theory. Ce n'est pas la première fois que la comédienne tourne avec Kevin Hart. En effet, tous deux étaient à l'affiche de Témoin à louer, sorti en 2015 dans les salles obscures. Ellen Barkin (Ocean's 13), Lela Loren (Altered Carbon), Jasmine Mathews (The Rookie, le flic de Los Angeles), Kate Drummond (Elève modèle, mensonges mortels), Pierson Fodé (The Outcasts) ou encore Rob Archer (Ant-Man et la Guêpe) seront aussi de la partie !

Où et quand regarder le long-métrage ?

Vous pourrez profiter de The Man from Toronto à partir du 24 juin, sur Netflix !