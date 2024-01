The Mandalorian : des nouvelles du film Star Wars avec Grogu

Après avoir séduit sur petit écran, "The Mandalorian" va revenir dans un film Star Wars. Lucasfilm vient de lâcher de nouvelles informations sur ce projet, au sein duquel Grogu aura visiblement aussi un rôle majeur.

The Mandalorian et Grogu vont débarquer sur grand écran

En 2019, Lucasfilm et Disney introduisent aux fans de Star Wars une nouvelle série située dans l’univers imaginé par George Lucas : The Mandalorian. Portée par Pedro Pascal, celle-ci s’intéresse à un chasseur de primes du nom de Din Djarin. Un jour, il accepte la mission de capturer et de ramener à ses commanditaires un bébé de la même espèce que Yoda. Mais après avoir retrouvé le nommé Grogu, il se prend d’affection pour lui et décide finalement de ne pas honorer son contrat. Il est alors contraint de prendre la fuite avec lui.

Dès la sortie de ses premiers épisodes, The Mandalorian a séduit un grand nombre d’abonnés Disney+. Encore aujourd’hui, la série est considérée comme l’une des meilleures de l’univers Star Wars. Fort de ce succès, son histoire va même se poursuivre dans un long-métrage. Et des nouvelles de ce projet viennent d’être données.

The Mandalorian ©Disney+

Jon Favreau réalisera le nouveau film, qui sera le prochain à sortir

Lucasfilm vient de communiquer officiellement afin de dévoiler le titre du film suivant la série lancée en 2019. Ainsi, le long-métrage s’intitulera The Mandalorian & Grogu. Et alors que l’on pensait que Dave Filoni le réaliserait, ce ne sera finalement pas le cas. C’est Jon Favreau, le créateur de la série, qui sera derrière la caméra.

Lucasfilm a également révélé que le tournage de The Mandalorian & Grogu débuterait en 2024. Et qu’il serait donc le premier à sortir parmi les futurs longs-métrages de l’univers Star Wars actuellement prévus.

Plusieurs projets en développement pour l’univers Star Wars

Pour rappel, parmi les films Star Wars en développement, Sharmeen Obaid-Chinoy prépare le retour de Rey sur grand écran. La réalisatrice va mettre en scène la Jedi, toujours jouée par Daisy Ridley. James Mangold devrait également diriger un film dont l’intrigue pourrait nous amener bien avant les événements dépeints dans Un nouvel espoir. Elle devrait nous présenter l’origine des Jedi.

Dave Filoni, actuellement vice-président exécutif et directeur de la création chez Lucasfilm, mettra aussi en boîte un long-métrage. Les détails de son intrigue sont pour le moment inconnus. On attend désormais de connaître les dates de sortie de tous ces projets. Mais, comme évoqué plus haut, The Mandalorian & Grogu arrivera donc le premier dans les salles.