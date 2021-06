The Many Saints of Newark : une bande-annonce ultra stylée pour le prequel aux Soprano

Le film "The Many Saints of Newark", prequel à l'immense série "Les Soprano" se dévoile dans une première bande-annonce. Des images très attendues pour s'offrir un avant-goût de la jeunesse de Tony Soprano, avant sa sortie au cinéma en novembre 2021.

The Many Saints of Newark : pour donner une origine au mythe

Le 10 juin 2007, HBO diffusait le dernier épisode d'une des plus grandes séries de l'histoire : Les Soprano. Au terme de six saisons et un total de 86 épisodes, David Chase apportait la conclusion à sa monumentale création, la vie d'une famille et d'un clan de mafieux du New Jersey, avec à leur tête Tony Soprano (James Gandolfini). Interprétation moderne du mythe mafieux et plongée psychanalytique dans l'esprit d'un homme dépassé par son entreprise criminelle et sa vie familiale, Les Soprano méritait un développement ultérieur, et grâce soit rendue à David Chase et Alan Taylor, respectivement au scénario et à la réalisation du prequel tant attendu.

Les Sopranos est une formidable création télévisée, véritable pivot dans la manière d'aborder un récit et la création de personnages à la télévision, anti-héros magnifiques dont les destins sont devenus des modèles pour les créateurs et des références ultimes pour les fans. Que ces derniers se réjouissent, on pourra donc cet automne découvrir au cinéma The Many Saints of Newark, prequel à la série, qui se dévoile aujourd'hui dans une bande-annonce parfaitement dans le ton ! (en une d'article)

Un casting brillant

La bande-annonce dévoilée nous emmène à Newark, dans le New Jersey, à la fin des années 60. Pantalon pattes d'eph', musique et rutilantes voitures de l'époque, The Many Saints of Newark veut montrer ce qui précède l'histoire de la série Les Soprano. Pour ce faire, le film va se concentrer sur deux personnages : Dickie Moltisanti et le jeune Tony Soprano.

Dickie Moltisanti (Alessandro Nivola) est le père de Christopher Moltisanti, incarné dans Les Soprano par Michael Imperioli. La bande-annonce semble indiquer qu'il a un rôle principal dans le film, et doit être assez haut dans le clan DiMeo. Dans ce clan, on retrouve le père de Tony Soprano, Giovanni "Johnny Boy" Soprano (incarné ici par Jon Bernthal), ainsi que son oncle Junior Soprano (Corey Stoll). Il est littéralement fascinant de pouvoir redécouvrir ces personnages, connus dans la série, mais qui vont pouvoir se montrer de manière inédite dans The Many Saints of Newark.

The Many Saints of Newark ©Warner Bros

Et un jeune Tony Soprano !

En plus de cette plongée fascinante dans le clan DiMeo-Soprano, on se prépare aussi à une forte émotion. En effet, ce n'est autre que le fils du regretté James Gandolfini, Michael Gandolfini, qui incarne Tony Soprano jeune ! Si la ressemblance est logique, elle n'en reste pas moins fascinante : le regard, l'allure, la corpulence... Le portrait "rajeuni" de l'inoubliable Tony Soprano semble parfaitement réussi.

Face à lui, autour de lui, Vera Farmiga incarne sa mère Livia Soprano, qu'on voit fidèle à son personnage dans la série : cynique et très méchante vis-à-vis de son fils. D'autres personnages complètent ce bestiaire italo-américain mafieux, dont un Ray Liotta à propos duquel on a hâte d'en savoir plus.

Pour l'intrigue, il apparaît clairement que l'enjeu sera d'abord familial, avec on l'imagine les alliances et les trahisons au sein du clan, et une relation approfondie entre Dickie Moltisanti et Tony Soprano. Plus largement, il sera aussi question d'affrontements entre communautés, puisqu'on voit des images d'émeutes, celles de 1967, où les communautés italo-américaine et afro-américaine se sont opposées.

Le film est attendu dans nos salles le 10 novembre 2021.