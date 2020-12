The Marksman : Liam Neeson s'attaque au cartel mexicain dans la bande-annonce

Liam Neeson reprend son fusil en main, dans "The Marksman", pour protéger une mère et son fils d'un cartel mexicain. Le film sortira en janvier 2021 aux États-Unis.

Liam Neeson : action man !

Liam Neeson est une des plus grosses stars du cinéma d'action depuis plus de 10 ans. Une phrase que l'on aurait jamais pensé écrire en 1993 quand il était nommé à l'Oscar du meilleur acteur pour La Liste de Schindler. Pourtant, en 2008, Taken de Pierre Morel a tout changé et Neeson est devenu un des visages les plus reconnaissables du cinéma d'action.

Taken ©EuropaCorp

Sans identité, Non-Stop, Night Run, The Passenger, Sang Froid, et bien sûr, Taken 2 et Taken 3... L'acteur irlandais creuse son sillon d'action hero qui finalement lui va bien, lui qui est encore en forme à l'âge de 68 ans ! Il ne semble pas avoir changé ses plans pour 2021 avec la sortie prochaine de The Marksman.

The Marksman : le justicier des frontières

Dans The Marksman, Liam Neeson incarne Jim, le propriétaire d'un ranch à la frontière de l'Arizona et du Mexique. Alors qu'il passe en voiture le long de la frontière, il voit une femme et son jeune fils la passer illégalement vers le côté américain. Les deux sont pourchassés par un groupe d'hommes qui n'hésitent pas à ouvrir le feu et blesser la mère. Jim les défend, sortant de sa voiture un fusil à lunette. Après avoir mis le groupe en fuite, il amène la mère à l'hôpital et prend l'enfant sous sa protection. La vie des deux rescapés est pourtant toujours en danger alors que leurs assaillants s'avèrent appartenir au cartel mexicain de la drogue.

The Marksman ©Open Road

Le film est réalisé par Robert Lorenz, metteur en scène de Une nouvelle chance avec Clint Eastwood. Ce n'est que sa deuxième réalisation, l'Américain étant plus connu pour ses activités de producteur. Il a officié à ce poste sur de nombreux films d'Eastwood, de Million Dollar Baby à American Sniper en passant par Gran Torino.

The Marksman est produit par Open Road qui a déjà travaillé avec Liam Neeson sur Le Territoire des loups et le récent The Good Criminal. Le film est annoncé pour le 22 janvier 2021 au cinéma aux États-Unis. Aucune date n'a été dévoilée pour la France.