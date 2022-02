The Marvels : Brie Larson parle du scénario du film

"The Marvels" ne sortira que dans un an mais Brie Larson a tout de même donné son sentiment sur le scénario du film. Sans surprise, il nous annonce un film incroyable.

Au programme de The Marvels

En 2019, le Marvel Cinematic Universe a introduit un des personnages les plus puissants des comics : Captain Marvel. Incarnée par Brie Larson, la super-héroïne a eu droit à son aventure solo avant de venir en aide aux Avengers pour combattre Thanos. Etant donné le succès du premier film Captain Marvel (plus d'un milliard de dollars au box-office mondial) et la popularité du personnage, c'est sans surprise qu'on aura droit à un second opus. Titré The Marvels, le film verra le retour de Carole Danvers, mais également de Monica Rambeau (Captain Marvel II dans les comics) et de Miss Marvel. Ce qui explique évidemment ce titre.

En mai 2021. Marvel avait déjà dévoilé un premier synopsis pour nous donner une idée de ce qui nous attend dans le film.

The Marvels de Marvel Studios mettra en vedette Brie Larson de retour dans le rôle de Captain Marvel / Carole Danvers. Dans le film, elle sera rejoint par Monica Rambeau, qui a été présentée pour la première fois à l'âge adulte dans WandaVision sous les traits de Teyonah Parris, et de Miss Marvel, incarnée par Iman Vellani dans la future série Disney+ du même nom. Préparez-vous à l'expérience et à vous envoler plus haut, plus loin et plus vite avec le film réalisé par Nia DaCosta !

Brie Larson parle du film

On n'en saura pas plus sur l'histoire pour le moment et ne comptez pas sur Brie Larson pour faire des boulettes à ce sujet comme son collègue Tom Holland. Ce qui n'a pas empêché un journaliste d'Uproxx de la questionner à ce sujet. Mais la comédienne est rodée. Elle sait bien que les médias doivent lui poser la question, et qu'ils savent bien qu'elle ne pourra rien dire. Cependant, rien ne l'empêche de parler de son sentiment. Et là ça commence à devenir intéressant.

Lorsque j'ai lu le scénario pour la première fois, je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. C'était dingue. Et c'est ce que j'aime chez Marvel, c'est qu'ils continuent à se réinventer. Ils continuent de faire ce que vous n'auriez jamais cru possible dans ces films. Et ils n'ont pas peur d'y aller. Je suis donc super excitée par ce que nous avons fait.

The Marvels - ©Marvel

Bien sûr, on ne s'attendait pas à ce que la comédienne nous annonce que The Marvels sera un petit film sans intérêt. Mais, d'après elle, la production ira encore plus loin avec un film vraiment original. Et ce, alors qu'on a déjà eu Avengers : Endgame et Spider-Man No Way Home, et que Doctor Strange 2 s'annonce dingue. Voilà qui fait un premier teasing pour les fans alors que le film n'arrivera que le 15 février 2023 dans les salles.