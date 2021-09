The Marvels : la musculature de Brie Larson impressionne les internautes

Brie Larson ne sera plus la seule en tête d'affiche dans la suite de "Captain Marvel" titrée "The Marvels." L'actrice s'est préparée physiquement pour tenir son rôle et les internautes sont choqués en découvrant son impressionnante musculature.

The Marvels : Captain America de retour en bonne compagnie

Captain Marvel a été un film important dans le déroulé du Marvel Cinematic Universe. Un peu comme Black Panther, il a permis de faire un pas en avant dans le domaine de la diversité. Pour la première fois, le studio dédiait enfin un long-métrage à une super-héroïne. Il y avait des femmes dans l'univers étendu mais elles devaient se contenter d'être les seconds couteaux. Derrière la caméra, c'est aussi la première fois qu'une réalisatrice était à la tête d'un projet Marvel - même si, dans ce cas, Ryan Fleck a co-dirigé avec Anna Boden. Au box-office, le succès a été fulgurant avec plus d'1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Captain Marvel ©Marvel Studios

Brie Larson a décroché le rôle de Carol Danvers et elle sera de retour dans une suite qui, en revanche, ne lui sera pas entièrement consacrée. Au lieu de Captain Marvel 2, le projet a été titré The Marvels. Vous aurez donc compris que plusieurs héroïnes seront sur le devant de la scène. Ce sont donc Monica Rambeau et Miss Marvel qui vont se joindre à leur consœur. La première a été introduite dans la série WandaVision sous les traits de Teyonah Parris et la seconde sera incarnée par Iman Vellani dans la série Ms. Marvel prévue dans les prochains mois.

À la réalisation, Marvel a fait le choix curieux mais intéressant d'aller chercher Nia DaCosta. Comme avec Chloé Zhao (et d'autres), on sent que les têtes pensantes du MCU vont chercher du sang neuf du côté du cinéma indépendant.

Brie Larson choque les internautes avec sa musculature

Hormis la réunion entre les trois super-héroïnes et le retour de Samuel L. Jackson en Nick Fury, on ne sait rien sur le scénario de The Marvels prévu pour le 9 novembre 2022 dans nos salles. Le tournage est actuellement en cours et Brie Larson vient de se faire remarquer via des photos d'elle. Sur son compte Twitter, elle partage deux clichés sur lesquels on la voit dans une forme olympique, abdos distinctement dessinés. On imagine qu'elle est passée par une grosse préparation pour tenir un rôle qui doit être exigeant :

Les internautes ont été interpellés comme nous par le physique de l'actrice et des réactions amusantes n'ont pas tardé à apparaître :