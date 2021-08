The Marvels : Samuel L. Jackson confirme son retour

Plus qu'un film sur Captain Marvel, "The Marvels" va s'appuyer sur trois héroïnes. Un personnage important de l'univers va faire son retour dans le film : Nick Fury. Son interprète, Samuel L. Jackson, vient de confirmer sa participation au projet.

Nick Fury a de l'avenir sur petit et grand écran

À la fois personnage majeur et pourtant aussi secondaire compte tenu de son temps à l'écran, Nick Fury est incarné dans le Marvel Cinematic Universe par Samuel L. Jackson. L'acteur a signé plusieurs apparitions dans des films. Il doit maintenant être propulsé sur le devant de la scène avec la série Secret Invasion. Cette adaptation libre de l'arc culte dans les comics va raconter comment des Skrulls sont parvenus à s'infiltrer sur Terre. Samuel L. Jackson partagera l'affiche avec Ben Mendelsohn de retour en Talos. Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman et Emilia Clarke complètent la distribution de ce show prévu en 2022 sur Disney+.

La dernière fois que l'on a vu Nick Fury, c'était dans la scène post-générique de Spider-Man : Far from home. Elle annonçait Secret Invasion à sa manière mais on ne sait pas dans quels films nous pourrons revoir le personnage. L'acteur vient de partager une photo de lui avec un tee-shirt de Jules Winnfield (son personnage culte dans Pulp Fiction) sur son compte Instagram et on remarque dans les hashtags qu'il confirme sa présence au casting de The Marvels.

Du beau monde dans The Marvels

Anciennement appelé Captain Marvel 2, le film sera donc centré sur Carol Danvers (Brie Larson). Elle sera rejointe par deux nouvelles figures de l'univers étendu : Monica Rambeau (Teyonah Parris) et Kamala Khan (Iman Vellani). La première a été présentée dans WandaVision et la seconde aura sa propre série avec Ms. Marvel. Ce long-métrage a été confié à Nia DaCosta et doit arriver dans les salles françaises le 9 novembre 2022.

The Marvels ©Marvel Studios

Hormis le fait que nous aurons trois héroïnes pour le prix d'une et que la méchante sera incarnée par Zawe Ashton, on ne sait rien sur le scénario. Le retour de Nick Fury est assez logique puisqu'il avait déjà eu un rôle à jouer dans le premier Captain Marvel. Rappelons que le film était un gros succès financier (1,1 milliard de dollars au box-office mondial) ainsi qu'une petite révolution puisque le studio mettait enfin une femme au centre d'une production). Le tournage du The Marvels est actuellement en cours.