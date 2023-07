The Marvels : un nouveau trailer qui rassure les fans

Après un premier trailer qui avait majoritairement déçu les fans, Marvel Studios vient de mettre le paquet en sortant une nouvelle bande-annonce de "The Marvels". Cette fois la firme met les bouchées doubles et fait le plein d’images inédites.

The Marvels : ce qu’il faut savoir

Attendu le 8 novembre dans les salles obscures, The Marvels est le nouveau film Marvel Studios, réalisé par Nia DaCosta. Cette jeune réalisatrice de 33 ans s’est déjà illustrée avec Little Woods (2020) et le nouveau Candyman (2021). Elle rejoint donc l’industrie Marvel avec The Marvels. Un nouvel opus du Marvel Cinematic Universe (MCU) qui va être connecté à plusieurs productions de la firme.

The Marvels est évidemment la suite de Captain Marvel, puisque nous allons retrouver Carol Danvers (Brie Larson), mais aussi de la récente série Miss Marvel qui se concentre sur Kamala Khan (Iman Vellani). Le long-métrage va également se connecter à la série WandaVision puisqu’il ramène Monica Rambeau (Teyonah Parris). Enfin, le film va aussi être une suite de Secret Invasion, avec le retour de Nick Fury (Samuel L. Jackson), qui, on l'espère, en aura terminé avec l'invasion des Skrulls...

Un nouvel opus qui va mettre en scène une toute nouvelle équipe composée donc de Carol Danvers, Kamala Khan, Monica Rambeau et Nick Fury. Les trois femmes vont être contraintes d’unir leurs pouvoirs contre une nouvelle menace, incarnée par Zawe Ashton.

Une bande-annonce plus convaincante

Ces nouvelles images, qui promettent une aventure palpitante et explosive, se concentrent notamment sur la nouvelle antagoniste de l’histoire : Dar-Benn. Cette dernière, campée par Zawe Ashton, est une Kree qui a récupéré le marteau de Ronan l’Accusateur. Visiblement, Dar-Benn est animée par une soif de vengeance à l’encontre de Carol Danvers, qu’elle accuse de lui avoir tout pris. Dans les comics, Dar-Benn était un homme, un général devenu empereur Kree. Dans The Marvels, elle sera donc femme, et sera la nouvelle grande accusatrice à la place de Ronan, mort dans Les Gardiens de la Galaxie.

En attendant de découvrir l’affrontement entre Dar-Benn et les Marvels, on vous laisse avec la bande-annonce, qui met également en avant notre cher Nick Fury et le dangereux petit chat roux Goose. On se donne rendez-vous le 8 novembre 2023.