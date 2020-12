The Mauritanian : un trailer pour le film avec Tahar Rahim et Jodie Foster

Tahar Rahim tient le rôle-titre du prochain film de Kevin MacDonald, "The Mauritanian". L'adaptation de l'histoire vraie de Mohamedou Ould Slahi, détenu et torturé à Guantanamo pendant 14 ans, sans preuves, ni inculpation ou procès. Découvrez la bande-annonce.

Tahar Rahim, acteur français de premier plan depuis sa révélation dans Un Prophète en 2009, s'était fait discret ces derniers temps. Mais ce n'est pas faute de chômer, bien au contraire. En effet, en plus d'avoir été au casting de la série The Eddy, Tahar Rahim s'est tourné vers des productions indépendantes et aussi vers l'international. C'est sur cette dernière orientation qu'on s'arrête aujourd'hui avec la bande-annonce de The Mauritanian, nouveau film de Kevin MacDonald (Le Dernier Roi d'Écosse), dans lequel il incarne le premier rôle. C'est leur deuxième collaboration ensemble, après L'Aigle de la neuvième légion en 2011.

Un drame à Guantanamo

The Mauritanian est basé sur une histoire vraie, celle de Mohamedou Ould Slahi, un écrivain mauritanien détenu à Guantanamo sans inculpation, ni procès. Il y reste 14 ans, entre 2002 et 2016, des années de tortures infligées et surtout d'un long combat judiciaire pour obtenir sa libération, à l'aide de deux avocats. Mohamedou Ould Slahi a raconté sa détention dans Les carnets de Guantanamo, mémoires d'une terrible erreur judiciaire et d'un emprisonnement totalement illégal. The Mauritanian adapte ces écrits, avec un casting brillant : Tahar Rahim dans le rôle de l'écrivain mauritanien, Jodie Foster dans le rôle de l'avocate Nancy Hollander, Shailene Woodley dans le rôle de l'avocate Teri Duncan et Benedict Cumberbatch dans le rôle du procureur militaire Stuart Couch. Ensemble, leurs travaux vont mettre à jour un terrible complot.

Avec Kevin MacDonald à la réalisation, par ailleurs documentariste et très attaché aux adaptations d'histoires vraies, The Mauritanian promet d'être un film-enquête haletant. Nul doute qu'il sera un film-événement aux États-Unis, en plaçant le pays face à ses responsabilités pour cette séquence extraordinaire et terrifiante qu'est l'exploitation du centre de Guantanamo, toujours ouvert sur décret du président Donald Trump, malgré le plan de fermeture présenté par l'ancien président Barack Obama en 2016. Prévu dans les salles américaines le 19 février 2021, on attend d'en connaître la date de sortie française.