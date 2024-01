Henry Cavill dézingue des nazis dans le trailer fou du nouveau Guy Ritchie

Henry Cavill s'éclate dans le trailer déjanté de "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", le nouveau film de Guy Ritchie sur des forces spéciales pendant la seconde Guerre mondiale.

Henry Cavill retrouve enfin Guy Ritchie

Henry Cavill et Guy Ritchie avaient grandement convaincu lors de leur collaboration sur Agents très spéciaux : Code UNCLE (2015). Depuis, on attend de revoir l'ex-Superman être dirigé par le réalisateur de Sherlock Holmes (2009). On aurait bien aimé qu'un Code Uncle 2 soit lancé, mais à la place, on pourra se "contenter" de The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Dans celui-ci, Guy Ritchie va nous emmener lors de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la création d'une organisation spéciale, qui servira de prémices à ce qu'on appelle aujourd'hui les Black Ops.

Le long-métrage est une adaptation du livre de Damien Lewis The Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill's Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops, inspiré des soldats britanniques du Special Operations Executive. Dans le film, on verra que pour mener à bien cette opération, Winston Churchill décide de faire appelle à des soldats sans scrupules qui auront pour mission d'éliminer des nazis à tour de bras. Et c'est là qu'Henry Cavill entre en scène, puisque c'est lui qui mènera une petite équipe pour détruire notamment un sous-marin allemand.

Une bande-annonce qui dépote pour The Ministry of Ungentlemanly Warfare

La bande-annonce de The Ministry of Ungentlemanly Warfare a été dévoilée et on retrouve bien là le style de Guy Ritchie. Un trailer rythmé avec une bonne dose d'humour et de fusillades sanglantes. On pense forcément à Inglourious Basterds (2009) devant ces soldats impitoyables qui ne font pas dans la dentelle. L'occasion pour Henry Cavill de jouer les extravagants, ce qui n'est pas pour déplaire.

Eiza González - The Ministry of Ungentlemanly Warfare ©Lionsgate

La vidéo promotionnelle est centrée sur son personnage, peu apprécié de l'administration, mais aux qualités certaines. On découvre également l'équipe qui va l'accompagner, à savoir Eiza González, Henry Golding, Alan Ritchson, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun et Alex Pettyfer. Tous joueront des personnages plus fous les uns que les autres. Et on nous promet un film pour le moins explosif avec son lot d'action. À voir si le scénario de Guy Ritchie tient sur la durée. Mais pour le moment, cette bande-annonce laisse présager un bon retour du cinéaste, qui n'était pas à son meilleur ces derniers temps.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare n'a pas encore de date de sortie. Par contre, on pourra bientôt retrouver l'univers de Guy Ritchie avec la série The Gentlemen, tirée de son film éponyme, et prévue pour le mois de mars sur Netflix.