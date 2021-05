The Misfits : Pierce Brosnan se dévoile en cambrioleur dans la première bande-annonce

Pierce Brosnan est de retour dans la bande-annonce de « The Misfits ». Dans d'autres habits que ceux de 007, il déploie cette fois-ci son charisme dans la peau d’un gentleman cambrioleur.

The Misfits : Pierce Brosnan dans la peau d’un talentueux criminel

Pierce Brosnan n’est plus James Bond, mais le comédien enchaîne les rôles ces dernières années. Ses fans ont pu récemment le voir dans Spinning Man, dans la suite de Mamma Mia ! ou encore évidemment dans The Foreigner. Prochainement, ils pourront le découvrir dans la peau de Richard Pace dans The Misfits. Ce dernier est un célèbre criminel, spécialiste dans les braquages de haut vol. Son prochain coup l’emmène au Moyen-Orient afin de voler une grosse quantité d’or.

The Misfits ©K. JAM Media

The Misfits est mis en scène par Renny Harlin, notamment connu pour avoir réalisé L'Île aux Pirates, Cleaner, Peur bleue, Cliffhanger et surtout 58 minutes pour vivre, le deuxième opus de la saga Die Hard. Ce professionnel du cinéma d’action revient donc cette année avec ce film de braquage, également porté par Jamie Chung, Nick Cannon et le génial Tim Roth dans la peau du grand méchant.

Une bande-annonce efficace

D’après cette première bande-annonce, The Misfits se concentrera donc sur un groupe d’escrocs internationaux qui recrutent Richard Pace, un criminel classe et insatiable. Ce dernier apprend que leur nouveau coup va les mener à infiltrer une prison de haute sécurité au Moyen-Orient. Le but est d'extraire plus d’un million de dollars en or. Le tout sous le nez du propriétaire de la prison, Warner Schultz (Tim Roth), qui utilise cet argent pour financer le terroriste dans le monde entier.

À en juger par la bande-annonce, le film mettra en scène un Robin des bois des temps modernes. L'œuvre mettra en scène un braquage inédit quelque part entre la saga Ocean’s Eleven et Evasion. De quoi remettre une nouvelle fois au goût du jour le concept de gentleman cambrioleur. À l’heure actuelle, le film n’a pas encore de date de sortie sur le territoire français. Aux Etats-Unis, The Misfits est attendu en salles le 11 juin prochain, puis en VOD dès le 15 juin 2021. En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce en tête d'article.