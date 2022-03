The Mist : que pense Stephen King de la fin choc pensée pour le film ?

[Attention, cet article contient des spoilers !] Adaptation de la nouvelle "Brume" de Stephen King, "The Mist" se termine sur une conclusion tragique et marquante, qui diffère de la fin d'origine.

The Mist : coincés dans la brume

Avec The Mist, Frank Darabont transpose de nouveau à l'écran le travail de Stephen King après Les Évadés et La Ligne verte. Adaptation de la nouvelle Brume, ce film sorti en 2007 coince les personnages ainsi que les spectateurs dans un supermarché. À l'extérieur, un brouillard recouvre la petite ville de Bridgton, dans le Maine, et dissimule de gigantesques créatures.

The Mist ©MGM

Dans le magasin, certains s'organisent et tentent de garder leur sang froid, tandis que d'autres cèdent à la panique. Rapidement, des tensions éclatent. Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher, Toby Jones et William Sadler composent la distribution de ce long-métrage où l'horreur ne vient pas forcément des monstres, invisibles la plupart du temps.

Une fin choc approuvée par Stephen King

Attention, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Au cours des dernières minutes de The Mist, David, le personnage principal, incarné par Thomas Jane prend une terrible décision. Alors qu'il est en voiture et qu'il se rend compte que les créatures sont désormais partout, il choisit avec les autres passagers de se tuer plutôt que de se faire massacrer par les monstres. Après avoir abattu son fils et les trois autres passagers avec les quatre balles restantes dans son arme, il sort du véhicule dans l'espoir de mourir à son tour dans le brouillard.

Mais des véhicules militaires et des soldats surgissent, et la brume commence à se dissiper. Le héros hurle après son geste désespéré, réalisant que le groupe était sur le point d'être sauvé. Une conclusion cruelle et tragique, pensée par Frank Darabont pour le film. Stephen King a quant à lui opté pour une fin suspendue dans Brume, puisque David tente de conduire une voiture avec quatre passagers, dont son fils Billy, vers la ville de Hartford, avec le peu d'essence qu'il lui reste. Mais rien ne confirme qu'ils ont survécu ou péri.

Interrogé par Yahoo! Entertainment en 2017, Stephen King assure qu'il est conquis par l'apport de Frank Darabont, qu'il juge particulièrement audacieux :

Quand Frank s'est intéressé à The Mist, l'une des choses sur lesquelles il a insisté était qu'il y aurait une fin, ce que la nouvelle n'a pas (...) où les personnages sont coincés dans la brume, à court d'essence, et les monstres sont autour. On ne sait pas ce qu'il va se passer ensuite. Quand Frank a dit la fin qu'il voulait, j'étais complètement d'accord avec lui. J'ai pensé que c'était génial. Et c'était tellement anti-Hollywood, anti-tout, vraiment ! C'était nihiliste. J'ai aimé ça. Alors je lui ai dit de se lancer et de la faire.

Une conclusion inoubliable.